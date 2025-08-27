Bruno Amiconi será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte

Bruno Amiconi será el árbirto del partido entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte

Gimnasia de Jujuy y Central Norte de Salta se enfrentarán este domingo 31 de agosto a partir de las 16hs en el estadio “23 de Agosto” por la fecha 29 de la Primera Nacional. El árbitro será Bruno Amiconi, un juez platense que comienza a afianzarse en el fútbol argentino tras su paso por el ascenso, la Copa Argentina y su reciente debut en la Liga Profesional.

Amiconi estará acompañado por Eduardo Lucero y Emiliano Bustos como asistentes, mientras que Nelson Bejas cumplirá la función de cuarto árbitro. La designación busca garantizar un desarrollo ordenado en un duelo que promete ser intenso, dada la importancia de los puntos en juego.

El encuentro entre jujeños y salteños se disputará sin público visitante , medida acordada oportunamente entre ambos clubes en conjunto con las autoridades de seguridad. El objetivo es prevenir incidentes y asegurar que el partido se desarrolle con normalidad.

Nacido el 6 de diciembre de 1986 en La Plata , Amiconi transita sus primeros pasos en la élite del fútbol argentino. En este 2025 ya tuvo participación en la Liga Profesional , donde dirigió el 28 de abril el triunfo de Godoy Cruz por 1-0 ante Atlético Tucumán, encuentro en el que mostró ocho tarjetas amarillas.

El partido de este domingo en Jujuy será su segunda experiencia en Primera División, sumando así rodaje en la máxima categoría.

Un camino que pasó por el ascenso y la Copa Argentina

En lo que va del año, Amiconi también estuvo presente en tres partidos de Copa Argentina, en los que exhibió 15 amarillas. En la Primera Nacional acumula una trayectoria más amplia: dirigió 20 encuentros de la actual temporada, con un total de 90 tarjetas amarillas y 11 expulsiones (seis por doble amonestación y cinco de manera directa).

Su recorrido comenzó en 2021, cuando debutó en los playoffs del Torneo Federal A, en la victoria por penales de Central Norte sobre Olimpo (5-4), el 21 de noviembre.

Un episodio polémico en su carrera

Uno de los momentos más recordados de su carrera se dio el 30 de noviembre de 2017, en un partido del Torneo Federal B. Esa noche, Juventud cayó 1-0 ante Racing de Córdoba en un encuentro marcado por un polémico penal y tres expulsiones casi simultáneas.

El desenlace fue caótico: invasión de hinchas, agresiones físicas a la terna arbitral y daños al micro visitante. Amiconi y sus asistentes debieron salir escoltados por la policía y en ambulancia debido a las lesiones sufridas.

Pese a aquel episodio, el árbitro platense logró sostener su carrera y hoy vive una etapa de consolidación, con un nuevo desafío en el norte argentino.

Expectativa en la previa

El choque entre Gimnasia y Central Norte no solo genera expectativa por la rivalidad regional, sino también por lo que significa en la tabla de posiciones en la recta final del campeonato. Con Bruno Amiconi al frente, el encuentro se perfila como un duelo vibrante donde cada detalle contará.