24 de agosto de 2025 - 09:27
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy visita a Almirante Brown para recuperar la punta: hora, TV y formaciones

Gimnasia de Jujuy llega a Isidro Casanova con la chance de quedar como líder de la zona, luego de la caída de Gimnasia de Mendoza.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

La derrota de Gimnasia de Mendoza frente a Central Norte abrió un escenario inesperado: si el conjunto jujeño gana en Buenos Aires, se subirá a lo más alto de la zona.

El momento del equipo albiceleste

El “lobo” llega con confianza tras vencer a Colón de Santa Fe y a Chaco For Ever, además de rescatar un empate frente a Mitre en Santiago. La racha le permitió sostenerse entre los protagonistas del torneo, pese al tropiezo ante Temperley que cortó un invicto de trece fechas.

La solidez como visitante es otro aspecto que alimenta la ilusión: apenas dos caídas en toda la temporada, en un campeonato donde cada punto fuera de casa se vuelve determinante.

Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

La formación y las ausencias

Módolo apostaría por repetir la base del equipo que le ganó a Chaco For Ever. Gustavo Fernández se perfila como titular en lugar de Cristian Menéndez, sancionado.

Dos jugadores llegan en capilla: Maidana, con cuatro amonestaciones, y Dematei, con nueve, deberán cuidarse para no perderse los próximos compromisos, que incluyen choques directos ante Central Norte y Gimnasia de Mendoza.

La pelea por el ascenso

La recta final del campeonato se vive con máxima tensión. Gimnasia de Jujuy no solo busca asegurarse un lugar en la primera final por el ascenso, sino también demostrar que puede sostenerse en lo más alto frente a rivales de jerarquía. La caída de su homónimo mendocino abrió un camino inesperado, y ahora el equipo jujeño depende de sí mismo para recuperar la punta.

Este domingo, desde las 14, en Isidro Casanova, el “lobo” intentará rugir fuerte para que la ilusión del ascenso siga creciendo.

