Nicolás Otamendi podrá jugar el debut del Mundial 2026 tras la amnistía de la FIFA

La FIFA decretó la amnistía para Nicolás Otamendi y podrá estar presente en el debut de Argentina.

Nicolás Otamendi quedó habilitado para disputar el primer encuentro del Mundial 2026 con la Selección Argentina , luego de que la FIFA resolviera aplicar una amnistía sobre sanciones recientes . La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente la medida a través de un comunicado.

El defensor había sido expulsado en el último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas ante Selección de Ecuador . Sin embargo, tras las gestiones realizadas por el presidente de la AFA , Claudio Tapia , ante el Bureau de la FIFA , se aprobó su habilitación para estar presente en el debut mundialista .

El Consejo de la FIFA explicó que el cambio se resolvió durante una reunión de presidentes de confederaciones , en la que se revisaron los casos involucrados bajo un criterio considerado “justo y equitativo” . En ese marco, remarcaron la importancia de asegurar que las federaciones miembro puedan competir con sus mejores planteles, sin perder de vista el respeto por la disciplina , al considerar que ese equilibrio resulta clave para sostener la calidad , la igualdad de condiciones y el atractivo global del torneo .

Asimismo, la entidad detalló que la modificación normativa busca incorporar un mayor grado de proporcionalidad dentro del régimen disciplinario, con el objetivo de reforzar criterios de equidad en su aplicación .

Otamendi fue expulsado en el último partido por Eliminatorias ante Ecuador.

En el informe oficial se detallaron cinco fundamentos que respaldaron la resolución. Entre ellos se consideraron las circunstancias de las expulsiones, el tiempo transcurrido hasta la disputa del Mundial y la cantidad de encuentros jugados, incluso aquellos de carácter amistoso. También se tuvo en cuenta que futbolistas de relevancia puedan quedar marginados de compromisos determinantes por acciones que, según el criterio expuesto, no ameritarían una sanción de tal magnitud.

Fundamentos y alcance de la decisión reglamentaria

Asimismo, se evaluó la posibilidad de que el entrenador no incluya al jugador en la convocatoria al conocer de antemano la existencia de una suspensión, junto con el impacto y las consecuencias que dichas sanciones generan en cada uno de los casos analizados.

En este contexto, se introdujo una modificación reglamentaria en el artículo 10, inciso 2 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA. La nueva redacción establece que no se arrastrarán hacia la fase final del torneo —el Mundial— aquellas tarjetas o sanciones pendientes de uno o dos encuentros que provengan de distintas instancias de la fase clasificatoria.

Buena noticia para Scaloni, ya que podrá utilizar a Otamendi en el debut mundialista.

El comunicado difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) señaló que, a través de su presidente Claudio Tapia, se realizaron gestiones formales ante el Bureau de la FIFA con el objetivo de que Nicolás Otamendi sea habilitado para disputar el primer encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La solicitud se enmarca en la expulsión sufrida ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL.

Antecedentes y precedentes en mundiales anteriores

En el mismo texto oficial, el organismo destacó además el respaldo del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quien también intervino en el proceso, extendiendo su mediación en una situación similar vinculada al jugador ecuatoriano Moisés Caicedo.

De esta manera, Lionel Scaloni dispondrá de una variante más en defensa de cara al compromiso frente a Selección de Argelia, programado para el 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) en Kansas City. Posteriormente, el recorrido de la Selección Argentina en el Grupo J continuará ante Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase inicial contra Jordania el 27 del mismo mes.

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La disposición también incluyó a Moisés Caicedo, expulsado por doble amonestación en el mismo partido que derivó en la roja de Nicolás Otamendi, y al qatarí Tarek Salman, sancionado en el último encuentro de las Eliminatorias Asiáticas frente a Emiratos Árabes Unidos.

Con esta determinación, los jugadores sancionados quedarán habilitados para disputar el inicio del certamen, en línea con el objetivo de la FIFA de asegurar que todas las selecciones compitan con planteles completos y, de ese modo, sostener el máximo nivel de competitividad en el torneo.

El certamen se realizará en tres continentes y servirá para celebrar el centenario del torneo. La FIFA analizará una propuesta para ampliar la cantidad de equipos clasificados al Mundial 2030

Había precedentes que sostenían la posibilidad de que el defensor argentino fuera sancionado. En ediciones anteriores del Mundial, varios jugadores debieron purgar suspensiones por expulsiones sufridas en las Eliminatorias. Entre ellos se encuentran el colombiano Fredy Guarín, el iraní Sosha Makan y los croatas Mario Manduki y Josip Šimuni, quienes debieron cumplir sanciones durante el Mundial 2014 tras haber recibido tarjetas rojas en la etapa clasificatoria.