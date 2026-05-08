Así fue el polémico gesto de Cristiano Ronaldo cuando la hinchada cantó por Lionel Messi

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo protagonizó una reacción polémica que volvió a encender la idea de que el argentino Lionel Messi sigue siendo un punto sensible en su trayectoria deportiva. El hecho se produjo durante el encuentro en el que su equipo, Al Nassr , venció como visitante a Al Shabab por la liga saudí .

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En un momento de pausa del juego, la hinchada comenzaron a entonar “¡Messi, Messi, Messi!” con la clara intención de provocar al delantero luso.

Ante ese escenario, Ronaldo miró hacia las tribunas y acompañó el cántico con un gesto similar al de un director de orquesta , aunque luego su reacción escaló con una actitud considerada desafiante , realizando una seña obscena .

El número 7 de Al Nassr se llevó las manos a la zona genital y realizó un gesto interpretado como provocador , mientras un rival se acercó para intentar calmarlo y evitar una reacción mayor hacia el público .

¿Cómo está el Al Nassr en el torneo?

El partido terminó con victoria visitante por 4-2, con tres goles de João Félix y uno de CR7, quien alcanzó los 100 goles en el fútbol saudí y los 971 goles en su carrera profesional.

El portugués tuvo una actitud desafiantes con los fanáticos en el partido de Al Nassr ante Al Shabab por la Liga saudí.

Con este triunfo, Al Nassr quedó muy cerca del título, ya que le sacó cinco puntos de ventaja a Al Hilal y podría consagrarse campeón en la próxima fecha, cuando lo enfrente en el clásico por la 32ª jornada.

El portugués reaccionó contra los hinchas cuando le cantaron por Messi.

Actualmente, el conjunto de Al Nassr lidera la liga saudí con cinco puntos de diferencia sobre Al Hilal, que aún tiene nueve unidades en juego.