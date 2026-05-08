viernes 08 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de mayo de 2026 - 09:31
Deportes.

Así fue el polémico gesto de Cristiano Ronaldo cuando la hinchada cantó por Lionel Messi

El portugués protagonizó un momento controvertido en el partido de Al Nassr frente a Al Shabab, luego de que hinchas rivales lo provocaran.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El gesto obsceno de Cristiano Ronaldo cuando hinchas rivales le cantaron “¡Messi!, ¡Messi!...”.

El gesto obsceno de Cristiano Ronaldo cuando hinchas rivales le cantaron “¡Messi!, ¡Messi!...”.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo protagonizó una reacción polémica que volvió a encender la idea de que el argentino Lionel Messi sigue siendo un punto sensible en su trayectoria deportiva. El hecho se produjo durante el encuentro en el que su equipo, Al Nassr, venció como visitante a Al Shabab por la liga saudí.

Lee además
El récord que Messi le quitó a Cristiano tras su gol en Inter Miami.
Fútbol.

Lionel Messi le arrebató un récord a Cristiano Ronaldo tras la victoria del Inter Miami: ¿Cuál es?
Cristiano Ronaldo y su relación con Lionel Messi 
Debate.

Qué dijo Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Lionel Messi era mejor

En un momento de pausa del juego, la hinchada comenzaron a entonar “¡Messi, Messi, Messi!” con la clara intención de provocar al delantero luso.

Así fue el gesto de Cristiano Ronaldo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Footballtweet/status/2052652974506160412&partner=&hide_thread=false

Ante ese escenario, Ronaldo miró hacia las tribunas y acompañó el cántico con un gesto similar al de un director de orquesta, aunque luego su reacción escaló con una actitud considerada desafiante, realizando una seña obscena.

El número 7 de Al Nassr se llevó las manos a la zona genital y realizó un gesto interpretado como provocador, mientras un rival se acercó para intentar calmarlo y evitar una reacción mayor hacia el público.

¿Cómo está el Al Nassr en el torneo?

El partido terminó con victoria visitante por 4-2, con tres goles de João Félix y uno de CR7, quien alcanzó los 100 goles en el fútbol saudí y los 971 goles en su carrera profesional.

El portugués tuvo una actitud desafiantes con los fanáticos en el partido de Al Nassr ante Al Shabab por la Liga saudí.

Con este triunfo, Al Nassr quedó muy cerca del título, ya que le sacó cinco puntos de ventaja a Al Hilal y podría consagrarse campeón en la próxima fecha, cuando lo enfrente en el clásico por la 32ª jornada.

El portugués reaccionó contra los hinchas cuando le cantaron por Messi.

Actualmente, el conjunto de Al Nassr lidera la liga saudí con cinco puntos de diferencia sobre Al Hilal, que aún tiene nueve unidades en juego.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi le arrebató un récord a Cristiano Ronaldo tras la victoria del Inter Miami: ¿Cuál es?

Qué dijo Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Lionel Messi era mejor

Cristiano Ronaldo deja Arabia Saudita en medio de la tensión internacional y viaja a Madrid

Según la ciencia, ¿cómo deberían entrenar las mujeres a partir de los 40 años?

Lavalle - Cuyaya: definieron los ingresos y el operativo policial para el clásico

Lo que se lee ahora
Hinchada de Lavalle. video
Deportes.

Lavalle - Cuyaya: definieron los ingresos y el operativo policial para el clásico

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66 video
Policiales.

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá video
Policiales.

Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero video
Jujuy.

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Marisol Rocha. video
Jujuy.

Imputaron al conductor acusado de atropellar a Marisol Rocha

Viento en Jujuy. video
SMN.

Alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos: en qué lugares y a qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel