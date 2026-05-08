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8 de mayo de 2026 - 11:41
Jujuy.

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

El fiscal Alejandro Maldonado informó que la camioneta habría cruzado hacia el carril contrario antes del impacto sobre Ruta 66 en Alto Comedero.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
choque frontal alto comedero
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La camioneta se habría cruzado de carril

De acuerdo con lo informado por Maldonado, la camioneta circulaba aparentemente en sentido norte-sur hacia Palpalá cuando, por causas que todavía no están determinadas, se cruzó hacia el sentido sur-norte e impactó contra el otro vehículo.

El fiscal explicó que los rastros encontrados en el lugar muestran el recorrido que habría realizado la camioneta antes del choque.

“Los rastros muestran que cruza hacia el carril contrario, subiéndose por la platabanda, por lo que se observa el aplastamiento de los yuyos en el sector. Ahí cruza e impacta de lleno contra el otro vehículo”, indicó.

Embed - FISCAL ALEJANDRO MALDONADO - Confirmó cómo ocurrió el choque frontal en Ruta 66

Dos fallecidos y heridos trasladados al hospital

Como consecuencia del choque, falleció una pareja mayor de edad que viajaban en el automóvil. Según la información brindada, son de Jujuy y aún se trabaja para establecer sus identidades. Asimismo, se confirmó que sus dos hijas fueron trasladados al Hospital Pablo Soria.

En tanto, el conductor de la camioneta, de 39 años, viajaba solo. Sufrió un TEC sin pérdida de conocimiento, se encuentra estable y quedó en observación en el hospital.

ruta 66 choque

Investigan si el conductor estaba alcoholizado

Maldonado también confirmó que se investiga si el conductor de la camioneta circulaba alcoholizado al momento del siniestro vial.

Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa inicial. Según explicó, recién se llevaron adelante los primeros pasos para determinar qué ocurrió antes del impacto.

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