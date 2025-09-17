Lionel Messi le arrebató un récord a Cristiano Ronaldo tras la victoria del Inter Miami: ¿Cuál es?

Lionel Messi volvió a ser determinante para que Inter Miami se impusiera 3-1 frente a Seattle Sounders en uno de los partidos pendientes que tenía el equipo en la Major League Soccer (MLS) . La estrella argentina anotó un gol y dio una asistencia, consolidando a su equipo en zona de playoffs.

A su vez, dicha acción le fue útil para superar a Cristiano Ronaldo en la lucha por el récord de máximo goleador histórico del fútbol . El capitán condujo al conjunto de Fort Lauderdale hacia la victoria al habilitar a Jordi Alba en un mano a mano que abrió el marcador antes de cumplirse los primeros 15 minutos .

Luego, a los 40 , se invirtió la conexión entre ambos: esta vez el lateral reconvertido en extremo izquierdo lo asistió con un centro que Messi , campeón del mundo en Qatar 2022 , empujó a la red .

Con este tanto, Lionel Messi llegó a 20 goles en la MLS , acortando la distancia con Sam Surridge en la carrera por la Bota de Oro del torneo. El delantero de Nashville SC lidera actualmente la competencia con 21 anotaciones en lo que va de la temporada.

A su vez, Messi alcanzó los 880 goles a lo largo de su trayectoria profesional a los 38 años y 84 días, logrando esa cifra en 1122 partidos. Con este registro, se convirtió en el jugador que más rápido ha llegado a ese número de festejos, superando a Cristiano Ronaldo, quien necesitó 1214 encuentros y los 39 años y 54 días para alcanzar la misma marca.

De todas formas, el capitán de la selección argentina sigue lejos de convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol. A sus 40 años, el delantero rosarino continúa sumando goles para acercarse a la barrera de los 1.000 tantos, aunque por ahora acumula 943 festejos en 1287 partidos, quedando a 63 anotaciones de alcanzar la marca.

Desafíos finales de la temporada para Inter Miami

Por su parte, el portugués tendrá la oportunidad de aumentar la diferencia este miércoles a partir de las 15:15 (hora argentina), cuando su equipo se enfrente al Istiklol de Tayikistán en el Grupo D de la Champions League Two (que también integran Al-Zawraa de Irak y Goa de India), torneo internacional comparable a la Europa League o la Copa Sudamericana a nivel global.

EL GOL 880 DE LIONEL, GOL DE GOLEADOR !!! VAMOSpic.twitter.com/zFKZNbZ2or — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 17, 2025

En el caso de Lionel Messi, este se prepara para un cierre de temporada lleno de exigencia en la MLS, enfrentando siete encuentros en apenas 29 días. Cada partido será determinante para asegurar la clasificación a los playoffs, y una racha positiva podría acercar al equipo a la lucha por la MLS Supporters’ Shield, el premio al conjunto con mayor puntaje en la tabla general.

880 goles en 1122 partidos.

Actualmente, el equipo se ubica quinto en la Conferencia Este con 49 unidades, aunque todavía tiene tres partidos pendientes. Si consigue ganarlos todos, podría superar a Philadelphia Union (57 puntos) y situarse como la franquicia con más puntos combinando Este y Oeste. El próximo compromiso será este sábado a las 20:30, recibiendo a DC United en casa.