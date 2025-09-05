Charly García fue a ver a Lionel Messi en su último partido y emocionó a todos en el Monumental

La noche del jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental fue mucho más que fútbol. La selección argentina goleó 3 a 0 a Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en lo que significó el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina con la camiseta albiceleste. Pero además del clima de despedida, un invitado especial le sumó emoción al momento: Charly García, leyenda de la música nacional, que no quiso perderse la cita.

Charly y Lio Charly García y Lionel Messi: el histórico encuentro entre dos íconos argentinos en el Monumental Charly García presente en el Monumental El músico, acompañado y trasladado en silla de ruedas, disfrutó desde un sector especial del estadio el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. En cada rincón del Monumental se respiraba la mezcla de euforia y nostalgia, la gente no paraba de alentar con pese a la sensación térmica que rondaba los 5°C. Y allí, entre la multitud, estaba uno de los artistas más influyentes de la cultura argentina.

El encuentro de dos grandes Tras el pitazo final, Charly García fue invitado al vestuario de la Selección. Allí compartió un momento íntimo con los jugadores, se sacó fotos con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y hasta con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La visita generó sorpresa y alegría entre los futbolistas, que lo recibieron con respeto y admiración.

Sin embargo, la postal más emotiva de la noche se vivió a la salida del estadio. Mientras Lionel Messi se retiraba junto a Antonela Roccuzzo, Charly se acercó al auto para despedirse del capitán. Ante la mirada de cientos de fanáticos que registraban la escena con sus celulares, el músico le tomó la mano y le dijo: “Chau, que Dios te bendiga”. El gesto conmovió tanto a Messi como a los presentes, que estallaron en aplausos. Messi y Charly Charly García y Lionel Messi: el histórico encuentro entre dos íconos argentinos en el Monumental

