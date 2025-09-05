viernes 05 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de septiembre de 2025 - 09:08
Música y fútbol.

Charly García fue a ver a Lionel Messi en su último partido y emocionó a todos en el Monumental

Charly García dijo presente en la despedida de Messi en el Monumental y lo bendijo con un emotivo saludo que unió al fútbol y la música argentina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Captura de pantalla 2025-09-01 084623 (1)

La noche del jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental fue mucho más que fútbol. La selección argentina goleó 3 a 0 a Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en lo que significó el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina con la camiseta albiceleste. Pero además del clima de despedida, un invitado especial le sumó emoción al momento: Charly García, leyenda de la música nacional, que no quiso perderse la cita.

Lee además
Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina. video
Mundo musical.

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el partido de Argentina
Lo que no se vio de la despedida de Messi en Argentina. video
Eliminatorias.

La despedida de Lionel Messi en Argentina: desde el permitido de los jugadores a la visita de lujo

Charly y Lio

Charly García y Lionel Messi: el histórico encuentro entre dos íconos argentinos en el Monumental

Charly García presente en el Monumental

El músico, acompañado y trasladado en silla de ruedas, disfrutó desde un sector especial del estadio el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. En cada rincón del Monumental se respiraba la mezcla de euforia y nostalgia, la gente no paraba de alentar con pese a la sensación térmica que rondaba los 5°C. Y allí, entre la multitud, estaba uno de los artistas más influyentes de la cultura argentina.

El encuentro de dos grandes

Tras el pitazo final, Charly García fue invitado al vestuario de la Selección. Allí compartió un momento íntimo con los jugadores, se sacó fotos con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y hasta con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La visita generó sorpresa y alegría entre los futbolistas, que lo recibieron con respeto y admiración.

Sin embargo, la postal más emotiva de la noche se vivió a la salida del estadio. Mientras Lionel Messi se retiraba junto a Antonela Roccuzzo, Charly se acercó al auto para despedirse del capitán. Ante la mirada de cientos de fanáticos que registraban la escena con sus celulares, el músico le tomó la mano y le dijo: “Chau, que Dios te bendiga”. El gesto conmovió tanto a Messi como a los presentes, que estallaron en aplausos.

Messi y Charly

Charly García y Lionel Messi: el histórico encuentro entre dos íconos argentinos en el Monumental

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el partido de Argentina

La despedida de Lionel Messi en Argentina: desde el permitido de los jugadores a la visita de lujo

Un joven editó sus fotos de vacaciones y sumó a Lionel Messi: así es el álbum viral

¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Monumental

Lo que se lee ahora
Sismo en Salta (Imagen ilustrativa)
INPRES.

Fuerte sismo en Salta se sintió en algunos sectores de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Se trata de Villa La Punta, un pueblo ubicado en Santiago del Estero. video
Turismo.

Para desconectar: visitá este pueblo escondido de Santiago del Estero premiado

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero.
Salta.

Gendarmería secuestró más de 400 kilos de cocaína ocultos en un camión

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias
Policiales.

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel