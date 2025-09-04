¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

Lionel Messi confirmó que el próximo jueves 4 de septiembre , en el estadio Monumental, disputará su último encuentro como local con la Selección Argentina en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. La noticia la dio tras la victoria de Inter Miami frente a Orlando en la Leagues Cup, y conmovió a los fanáticos de todo el país.

En Jujuy, las reacciones no se hicieron esperar. Consultados por Canal 4, los vecinos coincidieron en un mismo sentimiento: la gratitud. “Nos regaló una Copa del Mundo”, “como él no hay ninguno” y “le deseo lo mejor” fueron algunos de los mensajes espontáneos que dejaron en las calles.

El propio Messi adelantó que vivirá la noche junto a sus seres queridos: “Va a ser un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

Así, en cada rincón del país, y también en Jujuy, se multiplican las palabras de cariño para despedir al jugador que marcó una época dorada en la historia de la Selección Argentina.

Argentina vs. Venezuela: datos del partido

Argentina recibe a Venezuela en el Monumental.

Hora: 20:30

20:30 TV: TyC Sports y TyC Sports Play

TyC Sports y TyC Sports Play Árbitro: Piero Maza

Piero Maza Estadio: Antonio Vespucio Liberti

Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Argentina y Venezuela

La Selección Argentina afronta este compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas con un registro favorable frente a Venezuela. A continuación, repasamos los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos: