4 de septiembre de 2025 - 19:31
Fútbol.

¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

Las cámaras de Canal 4 recorrieron las calles y recogieron las voces de los hinchas tras el anuncio de Lionel Messi que jugará su último partido de Eliminatorias en el país.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lionel Messi.

Lionel Messi.

Lionel Messi confirmó que el próximo jueves 4 de septiembre, en el estadio Monumental, disputará su último encuentro como local con la Selección Argentina en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. La noticia la dio tras la victoria de Inter Miami frente a Orlando en la Leagues Cup, y conmovió a los fanáticos de todo el país.

En Jujuy, las reacciones no se hicieron esperar. Consultados por Canal 4, los vecinos coincidieron en un mismo sentimiento: la gratitud. “Nos regaló una Copa del Mundo”, “como él no hay ninguno” y “le deseo lo mejor” fueron algunos de los mensajes espontáneos que dejaron en las calles.

MESSI - TODOJUJUY

El propio Messi adelantó que vivirá la noche junto a sus seres queridos: “Va a ser un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

Así, en cada rincón del país, y también en Jujuy, se multiplican las palabras de cariño para despedir al jugador que marcó una época dorada en la historia de la Selección Argentina.

Argentina vs. Venezuela: datos del partido

Argentina recibe a Venezuela en el Monumental.
La Selecci&oacute;n Argentina recibe a Venezuela.&nbsp;

La Selección Argentina recibe a Venezuela.

  • Hora: 20:30
  • TV: TyC Sports y TyC Sports Play
  • Árbitro: Piero Maza
  • Estadio: Antonio Vespucio Liberti

Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Argentina y Venezuela

La Selección Argentina afronta este compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas con un registro favorable frente a Venezuela. A continuación, repasamos los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos:

  • Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el jueves 10 de octubre de 2024
  • Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 0 el viernes 25 de marzo de 2022
  • Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 1 el jueves 2 de septiembre de 2021
  • Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el martes 5 de septiembre de 2017
  • Argentina empató vs Venezuela por 2 - 2 el martes 6 de septiembre de 2016

