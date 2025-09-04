¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

Lionel Messi confirmó que el próximo jueves 4 de septiembre, en el estadio Monumental, disputará su último encuentro como local con la Selección Argentina en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. La noticia la dio tras la victoria de Inter Miami frente a Orlando en la Leagues Cup, y conmovió a los fanáticos de todo el país.
En Jujuy, las reacciones no se hicieron esperar. Consultados por Canal 4, los vecinos coincidieron en un mismo sentimiento: la gratitud. “Nos regaló una Copa del Mundo”, “como él no hay ninguno” y “le deseo lo mejor” fueron algunos de los mensajes espontáneos que dejaron en las calles.
El propio Messi adelantó que vivirá la noche junto a sus seres queridos: “Va a ser un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.
Así, en cada rincón del país, y también en Jujuy, se multiplican las palabras de cariño para despedir al jugador que marcó una época dorada en la historia de la Selección Argentina.
Argentina vs. Venezuela: datos del partido
Argentina recibe a Venezuela en el Monumental.
La Selección Argentina recibe a Venezuela.
- Hora: 20:30
- TV: TyC Sports y TyC Sports Play
- Árbitro: Piero Maza
- Estadio: Antonio Vespucio Liberti
Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Argentina y Venezuela
La Selección Argentina afronta este compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas con un registro favorable frente a Venezuela. A continuación, repasamos los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos:
- Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el jueves 10 de octubre de 2024
- Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 0 el viernes 25 de marzo de 2022
- Argentina ganó vs Venezuela por 3 - 1 el jueves 2 de septiembre de 2021
- Argentina empató vs Venezuela por 1 - 1 el martes 5 de septiembre de 2017
- Argentina empató vs Venezuela por 2 - 2 el martes 6 de septiembre de 2016
