Uno por uno, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi, capitán y máximo goleador histórico de la Selección Argentina , encara los últimos partidos de su carrera internacional antes del Mundial 2026. Con 193 partidos jugados, 112 goles y 59 asistencias, el astro rosarino se despedirá de las Eliminatorias Sudamericanas el próximo 4 de septiembre, cuando la Albiceleste reciba a Venezuela en el Estadio Monumental. Este encuentro será especialmente emotivo, ya que Messi confirmó que será su último partido como local en las clasificatorias , acompañado por su familia y rodeado de los hinchas que lo han visto brillar durante años.

Tras ese partido, Argentina viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el 9 de septiembre , cerrando así su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

En octubre, la Selección realizará una gira por Estados Unidos, con amistosos aún por confirmar, posiblemente en Miami y Chicago, mientras que en noviembre se espera otra ventana FIFA con partidos en Luanda, Angola, y Kerala, India, aunque los rivales todavía no han sido definidos.

El calendario continuará con la Finalissima frente a España, prevista entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 , un duelo que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. En esa misma ventana podría jugarse un amistoso adicional.

Finalmente, entre el 1 y 9 de junio, la Selección disputará dos encuentros amistosos en sede a definir, como preparación para el Mundial 2026, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Este cronograma permitirá a Messi cerrar un ciclo con la Selección antes de la histórica cita mundialista, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol argentino.

image Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina

Cuántos partidos le quedan a Lionel Messi antes del Mundial

4 de septiembre 2025: Argentina vs. Venezuela en el Estadio Monumental. Último partido de Messi como local en las Eliminatorias Sudamericanas.

9 de septiembre 2025: Argentina vs. Ecuador en Guayaquil. Cierre de la participación en las Eliminatorias Sudamericanas.

Octubre 2025: Gira por Estados Unidos con amistosos aún por confirmar (posiblemente en Miami y Chicago).

Noviembre 2025: Ventana FIFA con partidos en Luanda, Angola, y Kerala, India (rivales por definir).

23-31 de marzo 2026: Finalissima frente a España, duelo entre campeones de Copa América y Eurocopa. Posible amistoso adicional en la misma ventana.

1-9 de junio 2026: Dos amistosos en sede a definir, preparación para el Mundial 2026.

11 de junio - 19 de julio 2026: Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

image Lionel Messi se prepara para los últimos partidos con la Selección Argentina

¿Última función en el Monumental?

El choque ante Venezuela del próximo 4 de septiembre en el Monumental sería, entonces, el último partido oficial de Messi en Argentina antes de encarar su recta final hacia la Copa del Mundo.

El propio Messi reconoció que, aunque no piensa aún en el retiro, el desenlace de su carrera está cada vez más cerca: “Lo vamos a vivir de manera especial con mi familia. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”.

image Lionel Messi en las Eliminatorias al Mundial 2026

La posibilidad de que el 10 dispute su último partido oficial en tierras argentinas le suma un condimento emotivo a un encuentro que ya era trascendental para el equipo de Lionel Scaloni, que buscará llegar al Mundial como uno de los favoritos al título.