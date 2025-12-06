Inter Miami hace historia: primer título de MLS con Messi como figura

Inter Miami se consagró campeón de la MLS por primera vez en su historia al derrotar 3-1 a Vancouver Whitecaps, en una final marcada por el liderazgo futbolístico de Lionel Messi. El conjunto de La Florida, dirigido por Javier Mascherano, se impuso con autoridad y se quedó con el título que lo posiciona como el mejor equipo de los Estados Unidos en la temporada.

El marcador se abrió con un gol en contra de Édier Ocampo, que le dio ventaja inicial a Las Garzas. Luego, el canadiense Ali Ahmed igualó de manera transitoria para Vancouver, antes de que Rodrigo De Paul devolviera la ventaja a Inter Miami y Tadeo Allende sentenciara el 3-1 final tras dos asistencias decisivas de Messi, protagonista excluyente del ataque.

Una conquista especial La conquista tiene, además, un tinte emotivo: significó el último partido profesional de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos leyendas del fútbol mundial que cerraron sus carreras levantando un nuevo trofeo junto al capitán argentino. Para Inter Miami, el título representa la consolidación de un proyecto deportivo que gira en torno a Messi y que ya dejó su primera gran huella en la MLS.

