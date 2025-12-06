sábado 06 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 19:26
Impresionante.

Inter Miami hace historia: primer título de MLS con Messi como figura

Inter Miami venció 3-1 a Vancouver Whitecaps, con participación decisiva de Lionel Messi y goles de De Paul y Allende, en la despedida de Busquets y Alba.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Inter Miami hace historia: primer título de MLS con Messi como figura

Inter Miami hace historia: primer título de MLS con Messi como figura

Embed - Inter Miami 3-1 Vancouver Whitecaps | Resumen | Final - MLS Cup 2025

El marcador se abrió con un gol en contra de Édier Ocampo, que le dio ventaja inicial a Las Garzas. Luego, el canadiense Ali Ahmed igualó de manera transitoria para Vancouver, antes de que Rodrigo De Paul devolviera la ventaja a Inter Miami y Tadeo Allende sentenciara el 3-1 final tras dos asistencias decisivas de Messi, protagonista excluyente del ataque.

Una conquista especial

La conquista tiene, además, un tinte emotivo: significó el último partido profesional de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos leyendas del fútbol mundial que cerraron sus carreras levantando un nuevo trofeo junto al capitán argentino. Para Inter Miami, el título representa la consolidación de un proyecto deportivo que gira en torno a Messi y que ya dejó su primera gran huella en la MLS.

