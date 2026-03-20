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20 de marzo de 2026 - 10:18
Deportes.

Quién es y cómo llega Tristán Suárez, el rival de Gimnasia de Jujuy en la Fecha 6

El Lobo visitará este sábado 21 de marzo a Tristán Suárez por la Fecha 6 de la Primera Nacional. Te contamos cómo llega en la Zona B y detalles del club.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Tristán Suárez - Primera Nacional

Tristán Suárez - Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy se prepara para afrontar dos partidos consecutivos como visitante: primero jugará ante Tristán Suárez y luego disputará el interzonal frente a Chaco For Ever. En ese marco, este sábado 21 de marzo el Lobo afrontará la Fecha 6, y repasamos cómo llega su rival, su posición en la tabla y sus últimos resultados.

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Quién es Tristán Suárez

El Club Tristán Suárez es una institución del fútbol argentino fundada el 8 de agosto de 1929 en la localidad homónima, ubicada en el partido de Ezeiza. El equipo hace de local en el Estadio 20 de Octubre y es conocido como “El Lechero”.

El 25 de enero de 2021 quedó marcado como una fecha histórica para el club, ya que en plena pandemia de Covid-19 y sin público en las tribunas, logró el tercer ascenso en los torneos de AFA, alcanzando por primera vez la Primera Nacional.

tristan suárez

Cómo llega El Lechero a la Fecha 6 de la Primera Nacional

Tristán Suárez comparte zona con Gimnasia de Jujuy y llega a la Fecha 6 ubicado en la séptima posición, con 6 puntos. Desde el inicio del torneo, el equipo dirigido por José María Martínez suma una victoria y tres empates. Los últimos resultados:

  • Tristán Suárez 0-0 Temperley
  • Nueva Chicago 0-0 Tristán Suárez
  • Tristán Suárez 2-1 San Martín de San Juan
  • Chacarita – Tristán Suárez – Partido reprogramado por el paro de AFA
  • Tristán Suárez 1-1 Atlético Güemes
Tristán Suárez Primera Nacional

En la Primera Nacional 2025, Tristán Suárez cerró una campaña histórica al clasificar por primera vez al Reducido. En octavos de final, "El Lechero" eliminó a Agropecuario con goles de Maximiliano Álvarez, manteniendo su invicto como local. Ya en cuartos de final, enfrentó a Estudiantes (BA). Empataron 0-0 en Ezeiza, pero perdieron 1-0 en Caseros con un gol agónico de Sebastián Ramírez, finalizando su participación en el Reducido.

El ex Gimnasia de Jujuy que juega en Tristán Suárez

Joaquín Trasante forma parte actualmente del plantel de Tristán Suárez. El mediocampista de 27 años, jugó en el Lobo la temporada pasada donde fue titular en cuatro partidos. Y al rearmar el plantel 2026, se determinó que el jugador no iba a ser tenido en cuenta en el equipo de Hernán Pellerano.

Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez: día y horario

Gimnasia de Jujuy afrontará ahora dos partidos consecutivos como visitante. En primera instancia, visitará el sábado 21 de marzo, a las 19 horas a Tristán Suárez, mientras que luego disputará el interzonal ante Chaco For Ever el viernes 27 de marzo.

De esta manera, el Albiceleste volverá a presentarse en Jujuy el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8.

Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez, y marcará un hecho particular: será la primera vez que dirija al equipo jujeño en la Primera Nacional.

arbitro juan cruz robledo

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