Quién es y cómo llega Tristán Suárez, el rival de Gimnasia de Jujuy en la Fecha 6

Gimnasia de Jujuy se prepara para afrontar dos partidos consecutivos como visitante: primero jugará ante Tristán Suárez y luego disputará el interzonal frente a Chaco For Ever. En ese marco, este sábado 21 de marzo el Lobo afrontará la Fecha 6, y repasamos cómo llega su rival, su posición en la tabla y sus últimos resultados.
Tristán Suárez vs Gimnasai de Jujuy: cómo llega el rival del Lobo
Quién es Tristán Suárez
El Club Tristán Suárez es una institución del fútbol argentino fundada el 8 de agosto de 1929 en la localidad homónima, ubicada en el partido de Ezeiza. El equipo hace de local en el Estadio 20 de Octubre y es conocido como “El Lechero”.
El 25 de enero de 2021 quedó marcado como una fecha histórica para el club, ya que en plena pandemia de Covid-19 y sin público en las tribunas, logró el tercer ascenso en los torneos de AFA, alcanzando por primera vez la Primera Nacional.
Cómo llega El Lechero a la Fecha 6 de la Primera Nacional
Tristán Suárez comparte zona con Gimnasia de Jujuy y llega a la Fecha 6 ubicado en la séptima posición, con 6 puntos. Desde el inicio del torneo, el equipo dirigido por José María Martínez suma una victoria y tres empates. Los últimos resultados:
Tristán Suárez 0-0 Temperley
Nueva Chicago 0-0 Tristán Suárez
Tristán Suárez 2-1 San Martín de San Juan
Chacarita – Tristán Suárez – Partido reprogramado por el paro de AFA
Tristán Suárez 1-1 Atlético Güemes
En la Primera Nacional 2025, Tristán Suárez cerró una campaña histórica al clasificar por primera vez al Reducido. En octavos de final, "El Lechero" eliminó a Agropecuario con goles de Maximiliano Álvarez, manteniendo su invicto como local. Ya en cuartos de final, enfrentó a Estudiantes (BA). Empataron 0-0 en Ezeiza, pero perdieron 1-0 en Caseros con un gol agónico de Sebastián Ramírez, finalizando su participación en el Reducido.
El ex Gimnasia de Jujuy que juega en Tristán Suárez
Gimnasia de Jujuy vs Tristán Suárez: día y horario
Gimnasia de Jujuy afrontará ahora dos partidos consecutivos como visitante. En primera instancia, visitará el sábado 21 de marzo, a las 19 horas a Tristán Suárez, mientras que luego disputará el interzonal ante Chaco For Ever el viernes 27 de marzo.
De esta manera, el Albiceleste volverá a presentarse en Jujuy el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8.
Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Tristán Suárez, y marcará un hecho particular: será la primera vez que dirija al equipo jujeño en la Primera Nacional.