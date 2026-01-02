viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 07:04
Primera Nacional.

Otra baja para Gimnasia de Jujuy: un mediocampista anunció su desvinculación

Dentro del mercado de pases de cara a la Primera Nacional 2026, un mediocampista de Gimnasia de Jujuy se despidió del club.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

El mediocampista, de 26 años, utilizó sus redes sociales para despedirse de Gimnasia de Jujuy. En su mensaje, agradeció a sus compañeros y a los integrantes de la institución Albiceleste “por todo el camino recorrido en este año”, en referencia a la temporada 2025.

Un saludo especial para la gente del lobo por el cariño recibido en todo momento. Muchas gracias Gimnasia, fue un placer JuJuy. Un saludo especial para la gente del lobo por el cariño recibido en todo momento. Muchas gracias Gimnasia, fue un placer JuJuy.

Trasante se había incorporado al Lobo a principios de 2025, cuando Matías Módolo conformó el plantel profesional. El jugador tenía contrato hasta diciembre del año pasado y, durante su paso por el club, disputó 16 partidos y convirtió un gol.

image

Las bajas de Gimnasia de Jujuy para el 2026

Si bien el cuerpo técnico encabezado por Hernán Pellerano y el manager deportivo de Gimnasia de Jujuy, Julio Chiarini, tenían como objetivo mantener a la mayor parte del plantel que compitió en 2025, algunos futbolistas optaron por continuar sus carreras en otros clubes de cara a la próxima temporada. Las bajas confirmadas:

  • Sebastián Anchoverri
  • Gustavo Fernández
  • Santiago Camacho
  • Alejandro Quintana
  • Bruno Palazzo
  • Francisco Duré
  • Daniel Juárez
  • Román Barreto
  • Matías Noble
  • Jeremías Perales
  • Joaquín Trasante

