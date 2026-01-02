Otra baja para Gimnasia de Jujuy: un mediocampista anunció su desvinculación

Gimnasia de Jujuy

En pocos días, Gimnasia de Jujuy iniciará la segunda parte de la pretemporada de cara a la Primera Nacional 2026 y continúa activo en el mercado de pases. En ese contexto, en las últimas horas se confirmó una nueva baja: Joaquín Trasante anunció su desvinculación del club.

La despedida de Joaquín Trasante: qué dijo el ex Gimnasia de Jujuy El mediocampista, de 26 años, utilizó sus redes sociales para despedirse de Gimnasia de Jujuy. En su mensaje, agradeció a sus compañeros y a los integrantes de la institución Albiceleste “por todo el camino recorrido en este año”, en referencia a la temporada 2025.

Un saludo especial para la gente del lobo por el cariño recibido en todo momento. Muchas gracias Gimnasia, fue un placer JuJuy. Un saludo especial para la gente del lobo por el cariño recibido en todo momento. Muchas gracias Gimnasia, fue un placer JuJuy.

Trasante se había incorporado al Lobo a principios de 2025, cuando Matías Módolo conformó el plantel profesional. El jugador tenía contrato hasta diciembre del año pasado y, durante su paso por el club, disputó 16 partidos y convirtió un gol.

image Las bajas de Gimnasia de Jujuy para el 2026 Si bien el cuerpo técnico encabezado por Hernán Pellerano y el manager deportivo de Gimnasia de Jujuy, Julio Chiarini, tenían como objetivo mantener a la mayor parte del plantel que compitió en 2025, algunos futbolistas optaron por continuar sus carreras en otros clubes de cara a la próxima temporada. Las bajas confirmadas: Sebastián Anchoverri

Gustavo Fernández

Santiago Camacho

Alejandro Quintana

Bruno Palazzo

Francisco Duré

Daniel Juárez

Román Barreto

Matías Noble

Jeremías Perales

Joaquín Trasante

