Hernán Pellerano tras los dos triunfos de Gimnasia de Jujuy: "Muy contento con este inicio"

En un comienzo de temporada que entusiasma al pueblo jujeño, el técnico Hernán Pellerano celebró el buen inicio de Gimnasia de Jujuy y lo conectó con una fecha cargada de identidad. “Siempre en estas fechas es lindo que gane Gimnasia porque se comparte con los carnavales y se junta todo”, expresó el entrenador, en el marco de un arranque ideal: dos partidos jugados, dos ganados.

Pellerano analizó los primeros pasos del equipo con satisfacción, pero también con la mirada puesta en las dificultades propias de la Primera Nacional. “ Muy contento porque por ahí el primer partido se vio una idea muy clara, pero como es Primera Nacional hay más espacios y mi duda era si podíamos lograr lo que logramos contra Central Córdoba en nuestra categoría, donde te reducen más los espacios y el juego es más friccionado”, explicó.

Sobre el segundo triunfo, valoró la actuación del equipo ante un rival incómodo. “ Midland es un equipo que presiona muy bien , hace una buena presión alta. Lo demostró en Copa Argentina contra Argentinos Juniors, donde le dificultó muchísimo la salida. Y nosotros nos impusimos en esa fase”, resaltó. Para el DT, ese detalle no es menor: “ Es un convencimiento del equipo. Muy contento por los dos partidos y por el arranque en la Primera Nacional”.

El entrenador también remarcó la construcción del plantel y la competencia interna como uno de los pilares del buen inicio. “Yo sabía que la base del año pasado, los que se iban a quedar, iban a interpretar muy bien mi idea . Y los jugadores que traje, los traje con características similares. Siento que tengo dos equipos”, afirmó.

Esa profundidad le permite sostener el ritmo durante los 90 minutos. “Fijate que a los 15 del segundo tiempo ya hago cambio por cambio porque no quiero que se baje la intensidad. Es una categoría en donde vos bajás la intensidad y por ahí de un pelotazo o una jugada larga te meten adentro de un arco y se equipara el partido”, advirtió. Y completó: “Tenemos dos jugadores por puesto mínimo”.

Lo que viene: Chacarita y Quilmes, con la misma identidad

Con el calendario asomando duelos exigentes, Pellerano adelantó que el equipo no resignará su propuesta. “Vamos a intentar jugar de la misma forma de local y de visitante. Creo que tenemos que tener una identidad”, aseguró, y dejó una definición que busca instalar como sello: “La identidad es llamarse Gimnasia y Esgrima de Jujuy de local y visitante”.

En cuanto al encuentro ante el funebrero, Pellerano dijo que "es especial" por que se conocen muy bien con el ex técnico del lobo Matías Módolo, pero no deja de ser un partido más en esta zona.

"Sabemos como entrena y como juega su cuerpo técnico, va a ser especial porque tenemos una buena amistad pero no va a dejar de ser un partido Chacarita - Gimnasia de Jujuy, donde vamos a tratar de que el equipo lo haga de la misma manera que lo sigue haciendo", concluyó.