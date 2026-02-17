martes 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 08:01
Carnaval

El martes de Chaya en Jujuy, un momento para agradecer lo recibido de la Pachamama

En la cultura andina el martes de Chaya representa una tradición ancestral familiar que cierra el carnaval grande ¿Cómo lo celebramos los jujeños?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carnaval: celebración del Martes de Chaya.

Carnaval: celebración del Martes de Chaya.

El Martes de Chaya es un ritual ancestral de la cultura andina que se celebra hoy, martes de carnaval, y significa el momento de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra) por los logros, bienes materiales y la prosperidad obtenida durante el año, aquellos que previamente fueron pedidos con mucha devoción en agosto del año anterior.

La celebración se realiza después del fin de semana de Carnaval y el desentierro del Pujllay o diablito y un día antes del miércoles de ceniza, cuando comienza la Cuaresma.

martes de chaya.jpg

Martes de Chaya en Jujuy

Principalmente en familia y amistades, en nuestra provincia, los participantes se reúnen para chayar los vehículos, las herramientas de trabajo, las casas y otras pertenencias, así como también las nuevas adquisiciones, pidiendo prosperidad y suerte. También es posible chayar las “alasitas” figuras en miniatura que simbolizan esos bienes materiales que aún no se poseen, pero se desean obtener y también la fortuna, la pareja, los viajes u otros proyectos.

El ritual consiste en sahumar, con incienso, coa y otras hierbas, la casa anfitriona, las personas y todos los bienes, “enflorarlos” es decir adornarlos con serpentinas, papel picado, talco y albahaca, y proceder a "chayarlos": rocíar con bebidas con alcohol, preferentemente cerveza.

Algunas familias realizan una "corpachada" que signfica dar de comer, y/o beber a la tierra o "pachamama", entonces a la ceremonia se le suma abrir el "pozo pachero", donde los participantes depositan comidas o bebida com vino, chicha, o ambas, como así también hojas de coca y cigarrillos.

Martes de Chaya: un momento importante del calendario rural

La práctica tiene sus orígenes previa a la conquista española y se sitúa en los pueblos rurales de los Andes. Es en verano y otoño, la época en la que se cierra el ciclo del trabajo y se cosecha lo que será la comida para el resto del año, se marca a los animales, se celebra y festeja por lo obtenido luego del duro invierno. Con la migración hacia las ciudades y el correr del tiempo esta práctica, como tantas otras, se continúa realizando, pero de manera adaptada a los lugares y sus características.

¿Qué significa la ceremonia?

La “Chaya” es una ceremonia de reciprocidad. Al "chayar" (del quechua, rociar o regar con chicha, alcohol o vino), el humano devuelve a la tierra parte de lo que recibió, buscando protección y abundancia para el futuro.

