Hay un signo que siempre se pelea con todos ¿Sabés cuál es?

En el mundo de la astrología, cada signo zodiacal tiene una peculiar manera de enfrentar y actuar ante los conflictos. Pero hay algunos que tienden a enfrentarse con más periodicidad que los demás debido al perfil fuerte que los caracteriza.

Puesto 3: Escorpio Escorpio ocupa el 3er lugar, conocido por su intensidad, no busca peleas sin sentido, pero si se siente traicionado o herido, su carácter fuerte sale a la luz.

Si bien no se pelea con cualquiera, cuando lo hace usa palabras duras y directas aunque solo lo hace cuando considera que hay algo importante en juego. Tampoco tolera la deslealtad o lo que considera un acto desleal.

Puesto 2: Aries En el segundo lugar está Aries. Este signo directo e impulsivo, posee poca paciencia para quienes lo contradicen o intentan decirle qué hacer. Por eso, acostumbra a discutir en el trabajo, en reuniones con amigos o familia, cada vez que siente que no respetan su opinión. No guarda rencor pero sus arranques de enojo pueden dejar conflictos a su paso.

enojado mal caracter.jpg Puesto 1: Leo El primer puesto se lo lleva Leo, el signo que más se pelea con todos. Su carácter dominante y su necesidad de ser escuchado y reconocido pueden generar choques con quienes no están de acuerdo con sus ideas. Tiene una personalidad fuerte y odia que lo contradigan, lo que generalmente termina en discusiones acaloradas. Aun así, muchas veces sus peleas no duran mucho, ya que le gusta la armonía una vez que siente que su punto de vista fue valorado.

