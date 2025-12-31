Horóscopo 2026: ¿Cómo le irá a tu signo?

En Canal 4 de Jujuy recibimos a Nahir Méndez , terapeuta holística, para hablar del horóscopo 2026 y lo que se viene para cada signo: cambios, expansión y desafíos.

En una charla en vivo que despertó curiosidad y muchas consultas, Nahir Méndez visitó nuestros estudios para compartir una guía completa sobre el horóscopo 2026 . La terapeuta holística explicó que el próximo año tendrá una energía fuerte de movimiento, con etapas de crecimiento personal, decisiones importantes y aprendizajes emocionales que atraviesan a todos los signos.

Méndez remarcó que, más allá de las predicciones, lo clave será cómo cada persona gestiona su carácter, sus vínculos y su bienestar . En ese sentido, subrayó que 2026 puede ser un gran año si se lo toma como una oportunidad de transformación: “lo que no se trabaja por dentro, termina explotando por fuera”. Y dejó una idea central: la estabilidad no siempre viene del control, sino del equilibrio interno .

Lo más importante : el horóscopo 2026 no habla solo de “suerte”, sino de actitudes, límites, emociones y decisiones que pueden marcar un antes y un después.

HORÓSCOPO 2026

ARIES: Es un año de expansión, pero siempre cuidando el carácter, las reacciones, pensar antes de actuar.

TAURO: Signo fijo y de estabilidad: debe confiar en que la estabilidad viene de adentro y no tanto del control externo. Muchos cambios laborales.

GÉMINIS: 2026 es buenísimo para iniciar proyectos y estudios, pero cuidado con la sobre estimulación: “como a los chicos con muchos caramelos, hace mal”.

CÁNCER: Basta de esperar que el resto reaccione por vos. Priorizarse, dejar de dar esperando respuestas: “no vas a conformar a nadie nunca”.

LEO: El año será exigente si el brillo viene del ego o la soberbia. 2026 mostrará el lado vulnerable: si brillás desde ahí, será un año exitoso.

VIRGO: 2026 viene a pedirte relajarte: basta de estructura y control. El cuerpo puede empezar a marcar límites: “¡calmate, retirate!”.

LIBRA: Dejar de decir “sí” por evitar problemas. Se viene una etapa de incomodidad y movimiento: cuidado con reacciones, porque habrá inquietud.

ESCORPIO: El año obliga a soltar relaciones tóxicas. Si la energía se va al control, va mal; hay que usarla en sanar heridas y entender el origen del control.

SAGITARIO: Buen año de expansión y crecimiento. Clave: no cerrarse a opiniones ajenas; también es válido lo que el otro enseña para reconstruirse.

CAPRICORNIO: Signo del dinero: 2026 pide abrirse a lo emocional. El dinero ayuda a proyectos, pero el año puede encontrarte con el amor.

ACUARIO: Revisar el impulso de ser “lo contrario” de todo. Trabajar el niño interior para descubrir qué lo hace feliz y quién quiere ser realmente.

PISCIS: “¿Qué más vas a dar para sostener al resto?” Basta de entregarse esperando ser elegido: elegite vos, no hace falta que otro lo confirme.