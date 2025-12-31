miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 14:19
Horóscopo 2026: ¿Cómo le irá a tu signo?

Recibimos a Nahir Méndez, terapeuta holística, para hablar del horóscopo 2026 y lo que se viene para cada signo: cambios, expansión y desafíos.

En Canal 4 de Jujuy recibimos a Nahir Méndez, terapeuta holística, para hablar del horóscopo 2026 y lo que se viene para cada signo: cambios, expansión y desafíos.

En una charla en vivo que despertó curiosidad y muchas consultas, Nahir Méndez visitó nuestros estudios para compartir una guía completa sobre el horóscopo 2026. La terapeuta holística explicó que el próximo año tendrá una energía fuerte de movimiento, con etapas de crecimiento personal, decisiones importantes y aprendizajes emocionales que atraviesan a todos los signos.

Méndez remarcó que, más allá de las predicciones, lo clave será cómo cada persona gestiona su carácter, sus vínculos y su bienestar. En ese sentido, subrayó que 2026 puede ser un gran año si se lo toma como una oportunidad de transformación: “lo que no se trabaja por dentro, termina explotando por fuera”. Y dejó una idea central: la estabilidad no siempre viene del control, sino del equilibrio interno.

HORÓSCOPO 2026

ARIES: Es un año de expansión, pero siempre cuidando el carácter, las reacciones, pensar antes de actuar.

TAURO: Signo fijo y de estabilidad: debe confiar en que la estabilidad viene de adentro y no tanto del control externo. Muchos cambios laborales.

GÉMINIS: 2026 es buenísimo para iniciar proyectos y estudios, pero cuidado con la sobre estimulación: “como a los chicos con muchos caramelos, hace mal”.

CÁNCER: Basta de esperar que el resto reaccione por vos. Priorizarse, dejar de dar esperando respuestas: “no vas a conformar a nadie nunca”.

LEO: El año será exigente si el brillo viene del ego o la soberbia. 2026 mostrará el lado vulnerable: si brillás desde ahí, será un año exitoso.

VIRGO: 2026 viene a pedirte relajarte: basta de estructura y control. El cuerpo puede empezar a marcar límites: “¡calmate, retirate!”.

LIBRA: Dejar de decir “sí” por evitar problemas. Se viene una etapa de incomodidad y movimiento: cuidado con reacciones, porque habrá inquietud.

ESCORPIO: El año obliga a soltar relaciones tóxicas. Si la energía se va al control, va mal; hay que usarla en sanar heridas y entender el origen del control.

SAGITARIO: Buen año de expansión y crecimiento. Clave: no cerrarse a opiniones ajenas; también es válido lo que el otro enseña para reconstruirse.

CAPRICORNIO: Signo del dinero: 2026 pide abrirse a lo emocional. El dinero ayuda a proyectos, pero el año puede encontrarte con el amor.

ACUARIO: Revisar el impulso de ser “lo contrario” de todo. Trabajar el niño interior para descubrir qué lo hace feliz y quién quiere ser realmente.

PISCIS: “¿Qué más vas a dar para sostener al resto?” Basta de entregarse esperando ser elegido: elegite vos, no hace falta que otro lo confirme.

