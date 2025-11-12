Salud bucal, diabetes y bienestar corporal, hoy en "Especialistas"

Este miércoles 12 de noviembre, desde las 14 horas, Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo una nueva entrega de “ Especialistas ”, el programa de salud que conduce Valle Fermi. La emisión reunirá a cinco profesionales jujeños que tratarán temas de actualidad médica y bienestar, desde odontología y estética hasta terapias de integración sensorial.

El ciclo televisivo “Especialistas” se consolidó como un espacio de divulgación médica con más de quince años al aire. Su formato dinámico y su lenguaje claro lograron acercar la medicina al público, brindando información útil para la vida cotidiana.

El programa, distinguido con el Martín Fierro Federal , mantiene su compromiso de divulgar conocimientos científicos de forma accesible. Además, conserva su sello local, con la participación de especialistas que desarrollan su labor profesional en la provincia.

Valle Fermi Valle Fermi conduce Especialistas.

Temas del día y profesionales invitados

En esta nueva edición, la odontóloga Teresa Luna abordará la odontología materno infantil, desde una mirada integradora que contempla tanto la salud bucal de las madres como la de los niños en etapas tempranas. La propuesta busca orientar sobre prevención, hábitos saludables y acompañamiento desde el embarazo.

Por su parte, el odontólogo Marcos Rodríguez presentará un enfoque innovador en diseño digital de la sonrisa, una herramienta tecnológica que permite planificar tratamientos estéticos de manera personalizada, logrando resultados precisos y naturales.

El programa también contará con la presencia de la licenciada Janet Daj, quien explicará el funcionamiento y los beneficios de las bombas de insulina, dispositivos que facilitan el control diario de la diabetes y mejoran la calidad de vida de los pacientes.

El doctor Fernando Soler desarrollará el tema abdomen plano, centrado en técnicas médicas y hábitos saludables para cuidar la estética corporal sin descuidar la salud. Su intervención ofrecerá pautas prácticas sobre nutrición, ejercicios y cuidados generales.

Para cerrar la jornada, la licenciada Sofía López Pizarro hablará sobre integración sensorial terapéutica, una disciplina que ayuda a niños y adultos a mejorar su respuesta ante los estímulos del entorno, favoreciendo el desarrollo motor, cognitivo y emocional.

Cada segmento mantendrá el estilo cercano que caracteriza al ciclo, con entrevistas, ejemplos prácticos y consejos de profesionales locales que aportan una mirada actualizada sobre los distintos temas de salud.

Transmisión y horarios

“Especialistas” se emite todos los miércoles a las 14 y los domingos a las 10 de la mañana por la pantalla de Canal 4 de Jujuy. La propuesta continúa fortaleciendo su vínculo con el público, consolidándose como una referencia en la comunicación médica de la región.