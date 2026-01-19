lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 07:00
Salud

Qué hábitos combinados mejoran el bienestar mental según un estudio

Un estudio científico buscó identificar cuáles combinaciones de hábitos repercuten mejor en la salud mental donde se generó beneficios en el estado de ánimo. Los detalles en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué hábitos combinados mejoran el bienestar mental según un estudio.&nbsp;

Qué hábitos combinados mejoran el bienestar mental según un estudio. 

Investigadores de la Universidad de Swansea estudiaron información de unas 23.000 personas para determinar qué prácticas ayudan más a mejorar el bienestar emocional. Para ello, evaluaron y compararon distintas intervenciones. Los detalles, en la nota.

Lee además
Resultados del Quini 6 del domingo 18 de enero.
Lotería.

Quini 6: un ganador se llevó más de $380 millones en el Siempre Sale este domingo 18 de enero
Ranking de celulares más valorados por su durabilidad
Tecnología.

Ranking de celulares más valorados por su durabilidad

image

Los hábitos que mejoran el bienestar mental según un estudio

La investigación, liderada por expertos de Swansea University con datos de casi 23.000 adultos, buscó identificar cuáles combinaciones de hábitos repercuten mejor en la salud mental.

image

El análisis, difundido en la revista Nature Human Behaviour, reunió investigaciones realizadas en diversos países y realidades sociales, lo que permitió identificar patrones comunes sin que influyeran las diferencias culturales o económicas. Según los investigadores, este enfoque amplio brinda fundamentos confiables para diseñar políticas públicas, iniciativas comunitarias y acciones de prevención.

El estudio evaluó distintas intervenciones, desde estrategias psicológicas y ejercicio físico hasta prácticas que integran cuerpo y mente y actividades en la naturaleza. Quienes participaron en estas propuestas presentaron mejoras significativas en comparación con quienes no siguieron ninguna intervención.

Experiencias como caminatas conscientes, rutinas de movimiento integradas con técnicas de regulación emocional o la práctica de meditación durante la actividad física generaron un impacto superior frente a los métodos aplicados por separado.

Las prácticas que integran mente y cuerpo, como el yoga y el mindfulness, demostraron efectos sostenidos en la regulación emocional y el manejo del estrés. A su vez, las intervenciones de psicología positiva, centradas en potenciar emociones positivas, la gratitud, el sentido de propósito y las relaciones sociales, también evidenciaron resultados beneficiosos tanto a nivel individual como colectivo.

image

Andrew Kemp destacó que los hallazgos aportan flexibilidad para diseñar propuestas adaptadas a distintas poblaciones. “Nuestros resultados permiten ajustar los servicios a diversas necesidades, edades, recursos disponibles y preferencias personales”, señaló.

En tanto, Dra. Zoe Fisher, consultora clínica del Swansea Bay University Health Board, añadió que la variedad de opciones eficaces facilita la creación de propuestas más inclusivas. “Contar con una base de evidencia amplia favorece el desarrollo de apoyos accesibles, flexibles y culturalmente adecuados para distintas comunidades”, afirmó.

Alimentación: otra clave para mejorar la salud mental

Es muy habitual tener hábitos poco saludables, por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco y el alcohol, así como de alimentos ricos en ultra procesados y azúcares, harinas refinadas y grasas saturadas. Estos alimentos, aunque muy sabrosos, son muy pobres a nivel nutricional.

image

Siempre que se pueda es preferible cenar cuando aún es de día, a las 19 h en invierno y a las 20 h en verano. Se recomienda no esperar hasta las 22 h para cenar.

Otro dato es preparar cenas ricas en verdura, grasas saludables y con hidratos de carbono procedentes de verduras, raíces y tubérculos, como la zanahoria, remolacha, boniato, patata, brócoli y cebolla.

Los alimentos ricos en fibra o prebióticos sirven para alimentar a las bacterias del intestino y garantizar un correcto tránsito intestinal. Se incluyen en este grupo las hortalizas y las verduras, las semillas como el lino o la chía, patatas cocidas y enfriadas.

Maníes, almendras, nueces y castañas de cajú son fundamentales porque aportan principalmente grasas de buena calidad, algo de proteínas, hidratos y mucha fibra.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quini 6: un ganador se llevó más de $380 millones en el Siempre Sale este domingo 18 de enero

Ranking de celulares más valorados por su durabilidad

La ANMAT ordenó retirar del mercado una crema de enjuague por riesgos para la salud

Hoy es el día más triste del año: por qué se celebra el Blue Monday

Qué juegos elegir para estas vacaciones en Jujuy: menos pantallas y más tiempo en familia

Lo que se lee ahora
Blue Monday, el día más triste del año.
Redes.

Hoy es el día más triste del año: por qué se celebra el Blue Monday

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel