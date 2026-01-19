Qué hábitos combinados mejoran el bienestar mental según un estudio. 

Investigadores de la Universidad de Swansea estudiaron información de unas 23.000 personas para determinar qué prácticas ayudan más a mejorar el bienestar emocional . Para ello, evaluaron y compararon distintas intervenciones. Los detalles, en la nota.

Lotería. Quini 6: un ganador se llevó más de $380 millones en el Siempre Sale este domingo 18 de enero

La investigación, liderada por expertos de Swansea University con datos de casi 23.000 adultos, buscó identificar cuáles combinaciones de hábitos repercuten mejor en la salud mental.

El análisis, difundido en la revista Nature Human Behaviour, reunió investigaciones realizadas en diversos países y realidades sociales, lo que permitió identificar patrones comunes sin que influyeran las diferencias culturales o económicas. Según los investigadores, este enfoque amplio brinda fundamentos confiables para diseñar políticas públicas , iniciativas comunitarias y acciones de prevención.

El estudio evaluó distintas intervenciones , desde estrategias psicológicas y ejercicio físico hasta prácticas que integran cuerpo y mente y actividades en la naturaleza. Quienes participaron en estas propuestas presentaron mejoras significativas en comparación con quienes no siguieron ninguna intervención.

Experiencias como caminatas conscientes, rutinas de movimiento integradas con técnicas de regulación emocional o la práctica de meditación durante la actividad física generaron un impacto superior frente a los métodos aplicados por separado.

Las prácticas que integran mente y cuerpo, como el yoga y el mindfulness, demostraron efectos sostenidos en la regulación emocional y el manejo del estrés. A su vez, las intervenciones de psicología positiva, centradas en potenciar emociones positivas, la gratitud, el sentido de propósito y las relaciones sociales, también evidenciaron resultados beneficiosos tanto a nivel individual como colectivo.

image

Andrew Kemp destacó que los hallazgos aportan flexibilidad para diseñar propuestas adaptadas a distintas poblaciones. “Nuestros resultados permiten ajustar los servicios a diversas necesidades, edades, recursos disponibles y preferencias personales”, señaló.

En tanto, Dra. Zoe Fisher, consultora clínica del Swansea Bay University Health Board, añadió que la variedad de opciones eficaces facilita la creación de propuestas más inclusivas. “Contar con una base de evidencia amplia favorece el desarrollo de apoyos accesibles, flexibles y culturalmente adecuados para distintas comunidades”, afirmó.

Alimentación: otra clave para mejorar la salud mental

Es muy habitual tener hábitos poco saludables, por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco y el alcohol, así como de alimentos ricos en ultra procesados y azúcares, harinas refinadas y grasas saturadas. Estos alimentos, aunque muy sabrosos, son muy pobres a nivel nutricional.

image

Siempre que se pueda es preferible cenar cuando aún es de día, a las 19 h en invierno y a las 20 h en verano. Se recomienda no esperar hasta las 22 h para cenar.

Otro dato es preparar cenas ricas en verdura, grasas saludables y con hidratos de carbono procedentes de verduras, raíces y tubérculos, como la zanahoria, remolacha, boniato, patata, brócoli y cebolla.

Los alimentos ricos en fibra o prebióticos sirven para alimentar a las bacterias del intestino y garantizar un correcto tránsito intestinal. Se incluyen en este grupo las hortalizas y las verduras, las semillas como el lino o la chía, patatas cocidas y enfriadas.

Maníes, almendras, nueces y castañas de cajú son fundamentales porque aportan principalmente grasas de buena calidad, algo de proteínas, hidratos y mucha fibra.