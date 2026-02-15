domingo 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 - 16:16
Transporte en Jujuy: cómo funcionarán colectivos y servicios durante el Carnaval

Desde la Terminal Nueva rige un servicio especial con tarifas diferenciales hacia Humahuaca, Tilcara y Purmamarca.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El transporte especial por el Carnaval 2026 ya funciona en Jujuy con salidas desde la Terminal Nueva de San Salvador de Jujuy hacia las principales localidades de la Quebrada. El operativo inició el viernes 13 de febrero por la mañana. Las empresas habilitan coches extraordinarios ante la alta demanda.

Las tarifas aplican solo a este servicio y no modifican el esquema regular.El objetivo del dispositivo es responder al fuerte movimiento turístico y local que genera el Carnaval Grande en el norte provincial.

Cómo opera el servicio especial por Carnaval

Las unidades parten bajo modalidad directa. El colectivo sale una vez que completa su capacidad. El sistema replica el esquema que se utiliza en fines de semana largos y fechas festivas.

El punto de partida es la Terminal Nueva de San Salvador. Allí se concentran los pasajeros que viajan hacia la Quebrada de Humahuaca para participar de desentierros, corsos y celebraciones tradicionales.

El servicio regular mantiene sus horarios y valores habituales. El refuerzo especial actúa de forma paralela para absorber la demanda extra.

Tarifas vigentes para viajar a la Quebrada

Las autoridades difundieron el cuadro tarifario correspondiente al transporte especial por Carnaval 2026. Los valores varían según destino:

  • Humahuaca: $15.000

  • Tilcara: $11.000

  • Maimará: $10.000

  • Purmamarca (Ruta 9): $10.000

  • Volcán y Tumbaya: $9.000

Estos precios rigen exclusivamente para los viajes extraordinarios habilitados por la temporada alta de Carnaval.

Alta demanda y movimiento turístico

Cada febrero, miles de personas se trasladan hacia la Quebrada para participar de los festejos. Localidades como Humahuaca, Tilcara y Purmamarca concentran comparsas, desentierros y eventos culturales.

El flujo de pasajeros aumenta de manera marcada durante el Sábado de Desentierro y el Carnaval Grande. Las empresas ajustan la cantidad de coches disponibles según la cantidad de usuarios en espera.

El operativo busca evitar demoras y ordenar la salida de pasajeros desde la capital provincial.

Cronograma oficial del Carnaval 2026 en Jujuy

El calendario de celebraciones incluye las siguientes fechas:

  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro

  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande

  • 17 de febrero: Martes de Chaya

  • 21 de febrero: Carnaval Chico

  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval

  • 28 de febrero: Carnaval de Flores

  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

Durante estas jornadas se registra el mayor nivel de circulación entre San Salvador y la Quebrada.

