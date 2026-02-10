martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 19:24
Transporte.

Dictaron conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior

La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la UTA y las empresas de transporte del interior del país.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

image
Lee además
Paso de Jama.
Ahora.

El Paso de Jama esta inhabilitado para transporte de carga
Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy
Capital.

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

La medida rige desde las 0 horas de este miércoles, momento en el que el gremio había anunciado una medida de fuerza ante la falta de acuerdo salarial.

Con esta decisión, la UTA queda intimada a dejar sin efecto cualquier paro o medida de acción directa durante el período de conciliación.

El reclamo de la UTA

colectivos jujuy (2)
Colectivos en Jujuy.

Colectivos en Jujuy.

El sindicato había advertido que, de no alcanzarse un acuerdo similar al firmado en el AMBA, avanzarían con un paro en todo el interior del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los choferes lograron un aumento salarial del 4%, acordado en tres tramos entre enero, febrero y marzo.

Desde la UTA cuestionaron que en las provincias las empresas argumenten falta de recursos, pese a que los boletos en muchos distritos del interior tienen valores más altos que en el AMBA. “El análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja”, expresaron desde el gremio.

Cómo sigue el conflicto

Durante los próximos 15 días, las partes deberán negociar en el marco de la conciliación obligatoria para intentar destrabar el conflicto salarial. Mientras tanto, el servicio de colectivos en el interior del país, incluido Jujuy, funcionará con normalidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Paso de Jama esta inhabilitado para transporte de carga

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Empieza el reempadronamiento para el pase libre en el transporte: cómo hacer

Transporte especial por Carnaval desde el viernes: conocé cuál es el precio de los pasajes

San Pedro de Colalao: el pueblo de Tucumán donde con platos únicos y paisajes imponentes

Lo que se lee ahora
Clan Sena. video
Chaco.

Condenaron a perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel