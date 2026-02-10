Dictaron conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior

El Ministerio de Capital Humano informó que se dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que agrupa a las empresas del interior del país.

La medida rige desde las 0 horas de este miércoles, momento en el que el gremio había anunciado una medida de fuerza ante la falta de acuerdo salarial.

Con esta decisión, la UTA queda intimada a dejar sin efecto cualquier paro o medida de acción directa durante el período de conciliación.

El sindicato había advertido que, de no alcanzarse un acuerdo similar al firmado en el AMBA, avanzarían con un paro en todo el interior del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los choferes lograron un aumento salarial del 4%, acordado en tres tramos entre enero, febrero y marzo.

Desde la UTA cuestionaron que en las provincias las empresas argumenten falta de recursos, pese a que los boletos en muchos distritos del interior tienen valores más altos que en el AMBA. “El análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja”, expresaron desde el gremio.

Cómo sigue el conflicto

Durante los próximos 15 días, las partes deberán negociar en el marco de la conciliación obligatoria para intentar destrabar el conflicto salarial. Mientras tanto, el servicio de colectivos en el interior del país, incluido Jujuy, funcionará con normalidad.