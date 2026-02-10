martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 17:57
Turismo.

San Pedro de Colalao: el pueblo de Tucumán donde con platos únicos y paisajes imponentes

Entre ríos, cerros y tradición, este pintoresco pueblo ofrece una experiencia gastronómica única y paisajes naturales para toda la familia.

viajes Todo Jujuy
Argentina guarda rincones poco conocidos donde se puede disfrutar de la paz, el patrimonio histórico y la calidez de sus habitantes, que reciben a los visitantes con hospitalidad. Un ejemplo es San Pedro de Colalao, un pueblo ideal para el verano, situada entre los ríos Tipas y Tacanas, que enmarcan su paisaje natural. Agendalo para tus próximas escapadas.

Se la reconoce como la pionera del turismo en el Jardín de la República y suele recibir el apelativo de “La Sucursal del Cielo” por su encanto único.

Dónde queda San Pedro de Colalao, Tucumán.

San Pedro de Colalao integra el Circuito turístico Valle de Choromoros y ofrece una amplia variedad de sitios para visitar, entre los que sobresalen La Gruta de Lourdes, La Piedra Pintada, El Puente del Indio, La Laguna Escondida y El Cabildo Indiano, entre otros puntos de interés.

La villa dispone de alojamientos variados, desde hosterías y hoteles hasta cabañas, junto con una oferta gastronómica que incluye restaurantes, bares y pizzerías. Allí se pueden saborear platos típicos como humitas, locro, tamales, empanadas, asados de distintas carnes, pizzas criollas, tallarines, achilatas y dulces regionales. Además, el lugar cuenta con espacios preparados para quienes buscan aventura al aire libre o experiencias de turismo sostenible, combinando naturaleza y recreación.

Cómo llegar a San Pedro de Colalao, Tucumán.

San Pedro de Colalao es un pequeño pueblo y municipio rural situado en el Departamento Trancas, en el noroeste de Tucumán.

Esta villa turística se ubica a 92 kilómetros de la capital provincial, en un valle rodeado de bosques, al pie oriental de las Cumbres Calchaquíes, dentro del Parque Natural Cumbres Calchaquíes. Su casco histórico se posa sobre la quebrada del río Tipas, ofreciendo vistas panorámicas de la región.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Pedro de Colalao, Tucumán?

  • Entre los sitios más destacados se encuentran restos arqueológicos pertenecientes a las culturas Ayampitin, Ampajango y Candelaria.
  • En el corazón del pueblo, la plaza Leocardio Paz se rodea de casas históricas que datan de finales del siglo XIX, ofreciendo un paseo cargado de historia.
  • También vale la pena recorrer la iglesia de San Pedro, el Museo-Biblioteca local y la sede comunal.
  • A pocos kilómetros del centro, se encuentra la Piedra Pintada, un importante yacimiento arqueológico ideal para quienes buscan adentrarse en la herencia cultural de la zona.
  • No te podés perder la Gruta de la Virgen de Lourdes, una pintoresca reproducción de la emblemática gruta francesa.
  • Cada mes de enero, el pueblo celebra la Fiesta Provincial de la Humita, un encuentro especial que combina la cocina regional, shows musicales en vivo y actividades para toda la familia.
  • A solo 9 kilómetros al noroeste, el río Chulca invita a disfrutar de paisajes naturales ideales para pasar la tarde en compañía de los tuyos.
  • Además, se puede recorrer el Puente del Indio, una formación natural esculpida por la erosión del agua y el tiempo, que según la tradición local fue creada por los pueblos originarios.
Cómo llegar a San Pedro de Colalao, Tucumán

La ruta provincial 311 en Tucumán, pavimentada y consolidada, conecta a Trancas con la RN 9, que a su vez vincula con San Miguel de Tucumán.

Un ramal de esta vía asciende por las laderas hasta llegar al agreste y pintoresco Rodeo Grande, ubicado a unos 35 kilómetros al sur de San Pedro de Colalao.

Otra desviación conecta con la ruta provincial 312, que desciende hacia el este siguiendo el cauce del río Choromoro y pasando cerca del dique La Higuera. Además, desde el paraje Hualinchay se está desarrollando la ruta 352, destinada a unir San Pedro de Colalao con Colalao del Valle a través de la zona de alta montaña.

