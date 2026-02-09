martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 18:29
Turismo.

Marull: un pueblo natural con lagunas y campings para disfrutar el verano

Este pueblo cordobés combina paisajes de ríos y espejos de agua con una infraestructura turística preparada para quienes buscan descansar.

Por  viajes Todo Jujuy
Córdoba es un destino que sorprende a quienes buscan disfrutar del verano. Quienes van más allá de los recorridos habituales descubren, entre sus sierra, valles y espejos de agua, pueblitos encantadores donde se entrelazan la naturaleza, la cultura y la gastronomía local. Entre sus destinos está Marull, un lugar ideal para tus escapadas familiares.

Marull goza de una ubicación privilegiada en el departamento de San Justo.

En la zona noreste de Córdoba, donde la extensa llanura pampeana se entrelaza con los húmedos ecosistemas, se encuentra Marull. Este pueblo pequeño y apacible, reconocido por su hospitalidad, es ideal para quienes desean alejarse del bullicio urbano y disfrutar de un entorno donde los espejos de agua y la naturaleza dominan el paisaje.

El pueblo ofrece áreas de camping y espacios de recreación junto al agua que permiten conectarse con la naturaleza y dejarse llevar por sus sonidos y tranquilidad. Sus ríos y lagunas cercanas transforman a Marull en un destino ideal para el verano, donde se puede aprovechar el buen clima y las temperaturas cálidas mientras se disfruta del aire libre.

La localidad ofrece un entorno natural único rodeado de ríos y lagunas.

Dónde queda Marull

Marull se encuentra estratégicamente situado en el departamento de San Justo, funcionando como una de las vías de acceso al Parque Nacional Ansenuza. La localidad está a unos 170 kilómetros de Córdoba capital, lo que la convierte en un punto accesible para quienes buscan explorar la región.

Marull, pueblo de Córdoba.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Marull?

A tan solo 4 kilómetros del centro de la localidad, sobre las aguas del río Xanáes (Río Segundo), se encuentra el balneario El Puente. Este espacio es perfecto para disfrutar en familia, gracias a sus aguas tranquilas, playas de arena, parrillas para asados y una vegetación frondosa que invita a pasar largas tardes al aire libre con mate.

Sin embargo, el mayor atractivo del lugar es la Laguna del Plata, un entorno que se conecta directamente con la vastedad del "Mar de Ansenuza". Aquí se puede disfrutar del avistaje de aves, especialmente de los flamencos rosados, practicar pesca deportiva de pejerrey o realizar actividades náuticas como el kayak, convirtiéndolo en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y los deportes acuáticos.

Para los curiosos de la historia, el museo municipal es una visita obligada en la recorrida por el pueblo.

El atractivo de Marull va más allá de sus lagunas y ríos; su centro urbano invita a paseos tranquilos en los que se percibe la esencia del pueblo. Entre sus puntos destacados se encuentra el Templo Parroquial, una verdadera joya de la arquitectura neogótica, única en la zona, que se distingue por su majestuosa construcción y su importancia histórica.

Quienes sienten curiosidad por el pasado encontrarán en el museo municipal un espacio imprescindible. Allí se conservan restos de fauna del Pleistoceno, así como relatos de las comunidades originarias y de los inmigrantes que ayudaron a construir la identidad de Marull, ofreciendo un recorrido completo por la historia del lugar.

Embed

Cómo llegar a Marull

La distancia desde Córdoba Capital hasta Marull es de alrededor de 170 kilómetros. Para quienes elijan desplazarse en vehículo propio, el recorrido recomendado consiste en tomar la Ruta Nacional 19 hasta Río Primero, continuar por la Ruta Provincial 10 hacia La Puerta y finalmente seguir por la Ruta Provincial 17, que lleva directamente al pueblo.

Alternativamente, existen servicios de transporte diario que conectan la Terminal de Córdoba con Marull, realizando el trayecto en aproximadamente tres horas.

