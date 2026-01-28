Descubrí el pueblo mágico de La Rioja que fascina a turistas este verano 2026

En La Rioja , hay paisajes que parecen pertenecer a otro mundo. Entre sierras secas y valles de tonos rojizos surge un pueblo que invita a detenerse y capturar imágenes . Las formaciones rocosas adoptan contornos insólitos, como si la naturaleza hubiera esculpido figuras únicas a lo largo de millones de años. Agendá este destino para tus próximas escapadas.

Escapadas. El pueblo de Santiago del Estero que guarda uno de los parques más salvajes del país

Recorrer el Vallecito Encantado va más allá de una simple sesión de fotos: es un viaje que conecta con la geología local y con las huellas de los pueblos originarios que habitaron la zona.

La ciencia y la historia se entrelazan, otorgándole al paisaje un atractivo único y fascinante que resulta difícil de plasmar con palabras.

Los visitantes que se acercan al lugar suelen describir una impresión inicial de maravilla . El terreno se transforma constantemente con cada paso, revelando formas que recuerdan a animales, embarcaciones o incluso figuras humanas .

Aunque resulta tentador explorar el sitio de manera independiente, lo aconsejable es hacerlo con guías autorizados, quienes detallan cómo la combinación de viento y erosión fue modelando este auténtico museo natural al aire libre.

Dónde queda Vallecito Encantado.

El Vallecito Encantado, situado en La Rioja a la vera de la Ruta Nacional 40, se encuentra a apenas 15 kilómetros de Guandacol y aproximadamente 45 kilómetros de Villa Unión. Este sector pertenece a un terreno que se formó durante el periodo Carbonífero, hace unos 360 millones de años, lo que lo convierte en un destino de gran interés tanto para geólogos como para quienes buscan maravillas naturales.

Entre sus formaciones rocosas más emblemáticas destacan nombres curiosos y evocadores: el perfil de la momia, el barco, el lagarto, el sombrero, la copa rota y el balón. Cada una de estas figuras invita a detenerse, observar desde distintos ángulos y dejar que la imaginación interprete sus formas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Vallecito encantado?

La visita generalmente se realiza acompañados por un guía especializado, lo cual resulta clave tanto para apreciar el valor histórico y geológico del sitio como para no pasar por alto aspectos de la flora y fauna local. El paseo combina la contemplación de los paisajes con referencias históricas, ya que por estos mismos senderos circulaba el general Felipe Varela mientras buscaba su ganado.

El Vallecito Encantado también funciona como base ideal para descubrir otros rincones destacados de Guandacol, entre ellos el Monumento Natural Cerro Bola, reconocido por sus pliegues geológicos singulares, las Dunas del Cura Shimpa y la impresionante Quebrada El Alazán.

Un rincón riojano sorprende con formaciones rocosas que parecen esculpidas a mano y ofrece un recorrido entre historia, naturaleza y leyendas.

El acceso al Vallecito Encantado se realiza principalmente por la Ruta Nacional 40, que une Villa Unión con Guandacol. Desde este último punto, restan apenas 15 kilómetros hasta la entrada del valle. Quienes prefieran excursiones organizadas pueden contratar traslados desde Villa Unión, desde la capital de La Rioja, o incluso desde provincias vecinas como San Juan.

Para los visitantes que opten por trasladarse en vehículo particular, se aconseja calzado cómodo, provisión de agua y previamente el estado del camino. El recorrido completo suele durar entre dos y tres horas, dependiendo del ritmo de la caminata y de las paradas para admirar las formaciones rocosas.