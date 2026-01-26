Mendoza secreta: el pueblo histórico donde descansó San Martín entre montañas y ríos

Historia, naturaleza, cerros y mucho más en Los Chacayes, Mendoza.

Si estás planeando tus próximas escapadas y querés explorar Argentina, la oferta es amplia y diversa, con alternativas pensadas para todos los gustos. Entre ellas, hay un lugar que combina paisajes impactantes, historia fascinante y una amplia gama de actividades, convirtiéndose en una propuesta imperdible: Los Chacayes, un pueblo de Mendoza.

El lugar posee dos características que lo hacen especialmente relevante. Por un lado, fue el sitio seleccionado por el General Don José de San Martín para regresar a su país, tras atravesar los Andes luego de encabezar la histórica campaña libertadora en América. Por otro lado, el pueblo conserva aún múltiples vestigios de la estancia del prócer, ofreciendo un vínculo tangible con ese capítulo de la historia.

Los Chacayes ofrece muchas atracciones y actividades diferentes. Además, hace unos meses fue propuesto por la ONU para participar en el concurso Best Tourism Villages, una especie de competencia que reúne a pueblos de distintas partes del mundo. Con apenas 300 habitantes, Los Chacayes toma su nombre del arbusto Discaria trinervis, conocido popularmente como chacay.

Esta planta autóctona, con ramas densamente cubiertas de hojas verdes brillantes y pequeñas flores blancas, crece de manera natural entre las montañas y a la orilla de ríos y arroyos, integrándose al paisaje de manera singular.

Dónde queda Los Chacayes Es una localidad del Valle de Uco. Está ubicada a 130 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y a 1.100 km de Buenos Aires. Historia, naturaleza, cerros y mucho más en Los Chacayes, Mendoza. Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Los Chacayes? Manzano Histórico : alberga, entre otros atractivos, el monumento Retorno a la Patria y un descendiente del árbol bajo el cual el General Don José de San Martín descansó al concluir la Gesta Libertadora .

: alberga, entre otros atractivos, el y un bajo el cual el descansó al concluir la . Reserva Natural : ofrece la posibilidad de recorrer paisajes impresionantes , realizar caminatas por senderos señalizados y observar aves en su hábitat natural .

: ofrece la posibilidad de recorrer , realizar y observar . Paso del Portillo Argentino: fue cruzado por una de las columnas del Ejército Libertador durante el regreso de San Martín a su patria y, más tarde, por Charles Darwin en su expedición alrededor del mundo, convirtiéndolo en un sitio histórico y natural de gran relevancia. Cómo llegar a Los Chacayes. Cajón de Arenales : un destino ideal para quienes disfrutan de la escalada , con 300 rutas que abarcan distintos niveles de dificultad . Sus paredes permiten la práctica de escalada deportiva en muros de 15 a 20 metros , mientras que otras paredes se elevan hasta 500 metros , ofreciendo desafíos para escaladores más experimentados .

: un para quienes disfrutan de la , con que abarcan distintos . Sus permiten la práctica de en , mientras que otras paredes se elevan hasta , ofreciendo para . Pampa del Durazno: se trata de una amplia llanura rodeada de cerros, habitada hace 8.000 años por pueblos originarios que la utilizaban para ceremonias rituales. Aún se conservan escaleras talladas en la roca, que conducen a un mirador desde el cual los caciques podían supervisar todo el terreno durante las ceremonias, conectando el pasado ancestral con el paisaje actual. Es una localidad del Valle de Uco. Está ubicada a 130 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y a 1.100 km de Buenos Aires. Cristo de la Hermandad : ubicado a 1.200 metros de altura , se erige como un símbolo de paz para todo el departamento . La escultura fue realizada por el artista chileno Luis J. Sisara sobre un cedro dorado de más de 150 años , utilizando técnicas ancestrales propias de la cultura araucan .

: ubicado a , se erige como un para todo el . La fue realizada por el sobre un de más de , utilizando propias de la . La zona también ofrece cerros, volcanes, ríos y arroyos, junto a vertientes de agua cristalina y mineral, nacida del deshielo de las montañas. Además, los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre como cabalgatas y trekking, explorando la riqueza natural del paisaje. Fue el punto elegido por el General Don José de San Martín para su retorno a la patria. Cómo llegar a Los Chacayes, pueblo de Mendoza Desde la Ciudad de Mendoza, se puede acceder al destino en auto recorriendo las rutas RN40, RP86 y RP89, en un trayecto aproximado de una hora y media, o bien contratando alguna excursión organizada. Para quienes viajan desde Buenos Aires, el recorrido por ruta insume cerca de 12 horas, aunque también existen alternativas como viajar en micro de larga distancia o tomar un vuelo doméstico hacia la capital mendocina.

