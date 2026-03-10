Azul Antolínez se consagró como Reina Nacional de la Vendimia 2026

La Mendoza Province celebró una de sus noches más emblemáticas con la coronación de su nueva representante vendimial. Azul Micaela Antolínez , candidata del departamento de San Rafael , obtuvo el título de Reina Nacional de la Vendimia 2026 tras imponerse en la definición con 52 sufragios .

La elección se realizó en la ceremonia central llevada a cabo en el Teatro Griego Frank Romero Day . La elección marcó el cierre de una edición especial y cargada de significado: el festejo celebró sus 90 años con el espectáculo “ 90 cosechas de una misma cepa ”.

Una multitud ocupó el tradicional teatro al aire libre para presenciar el anuncio de la flamante representante de la vendimia mendocina. La resolución se definió sufragio por sufragio . La candidata de Tunuyán , Agustina Giacomelli , quedó como escolta al reunir 44 votos y fue distinguida como virreina nacional .

Tras conocerse el resultado, las dos jóvenes recibieron una ovación de pie en una noche atravesada por la emoción, la tradición y la identidad local .

El triunfo de Antolínez también representó un logro histórico para el departamento de San Rafael. Con esta coronación, el distrito del sur mendocino volvió a quedarse con el máximo título luego de 28 años. La última vez que una representante local había alcanzado la cima fue en 1998, cuando María Cecilia Fornara se alzó con la corona nacional.

Azul Antolínez es la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026.

La distinción le permite además a San Rafael alcanzar su décima conquista dentro del palmarés de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El registro confirma la relevancia del departamento en una celebración que reconoce el trabajo de la actividad vitivinícola y la dedicación de quienes sostienen la producción en Mendoza.

Tras ser investida con los símbolos de la Vendimia, la flamante reina se dirigió al público con un discurso cargado de sentimiento y gratitud. Visiblemente conmovida, destacó el valor cultural de la celebración y el legado de quienes construyeron, generación tras generación, la identidad vitivinícola de Mendoza.

“Este año cumplimos noventa años de una fiesta que celebra a nuestros ancestros, que llegaron a esta tierra a trabajar, convirtiendo el desierto en oasis y el oasis en cosecha. Muchísimas gracias por coronarme. Me pongo a su disposición para trabajar en cada rincón de la provincia”, manifestó con la voz entrecortada.

La representante de San Rafael se quedó con la corona tras una votación muy ajustada en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Perfil de la reina: formación, raíces y espíritu emprendedor

La recientemente coronada reina, de 21 años, participó en nombre de El Nihuil, localidad del departamento de San Rafael. Actualmente cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, una formación estrechamente vinculada a la actividad productiva que distingue a la fiesta.

Al mismo tiempo, desarrolla su faceta emprendedora: comenzó en su adolescencia vendiendo collares y en la actualidad gestiona un negocio de accesorios en pleno centro sanrafaelino.

La elección marcó el cierre de una edición muy especial de la fiesta.

El camino hacia la corona nacional comenzó a fines de enero, cuando fue elegida reina departamental en la fiesta “Tierra de Sueños”, etapa en la que obtuvo 39 votos. Con el mayor honor vendimial ya conquistado, Antolínez inicia una nueva etapa como figura oficial de una de las tradiciones más representativas de Mendoza.