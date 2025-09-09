El año que Yavi tuvo reina provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Corría el año 1979 y la Fiesta Nacional de los Estudiantes vivía un momento histórico . Por primera vez, el departamento Yavi lograba consagrar a una representante como reina provincial de los estudiantes. La protagonista de aquel acontecimiento fue María Alejandra Silva , una joven de La Quiaca que se convirtió en la primera y única soberana de la Puna jujeña dentro de la instancia provincial.

La coronación de María Alejandra Silva marcó un antes y un después, ya que nunca antes una joven puneña había alcanzado ese lugar en la fiesta. La Quiaca, una ciudad fronteriza cargada de identidad y tradición, se vistió de orgullo para celebrar el logro de su representante.

El contexto de la fiesta en 1979

La Fiesta Nacional de los Estudiantes ya estaba consolidada como uno de los eventos más importantes del país. Cada septiembre, miles de jóvenes desfilaban con carrozas, participaban en el Congreso de la Juventud y vivían jornadas que combinaban alegría, colorido y tradición.

Ese año, los distintos departamentos de la provincia llevaron a sus representantes a competir por la corona provincial. Yavi, con María Alejandra Silva, no solo participó sino que se alzó con el máximo reconocimiento en la instancia provincial, lo que generó gran repercusión en toda la zona norte de Jujuy.

Daniela Cardone, la reina nacional de los Estudiantes

En la instancia nacional de 1979, la ganadora fue Daniela Cardone, quien años más tarde se convertiría en una de las modelos más reconocidas de la Argentina a nivel mundial. La elección en la Fiesta Nacional de los Estudiantes marcó el inicio de su carrera artística, que la llevó a las pasarelas internacionales y a convertirse en un nombre de referencia en la moda.

Daniela Cardone Daniela Cardone fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

A más de cuatro décadas de aquel acontecimiento, la comunidad de La Quiaca y todo el departamento Yavi mantienen vivo el recuerdo de su primera reina provincial. La coronación de María Alejandra Silva se transformó en un símbolo de orgullo para la región, que año tras año sigue aportando representantes a la fiesta, en busca de repetir aquella hazaña.