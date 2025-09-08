lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 16:22
Jujuy.

FNE 2025: los menores de edad solo podrán ir a bailes avalados por el Ente

Los estudiantes menores de 18 años tienen prohibido el ingreso a bailes o boliches que no tengan el aval del Ente Autárquico Permanente.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Se viene la Semana del Estudiante y los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE) y desde el Ministerio de Seguridad hicieron referencia a las prohibiciones que tienen los menores de edad respecto al ingreso a bailes y boliches.

En ese sentido, Hugo Adaro, integrante de ese ministerio, habló con TodoJujuy.com y explicó que el Código Contravencional establece que los menores de edad solo pueden estar en bailes o boliches cuyo evento esté avalado por el Ente Autárquico Permanente.

"No hay muchos bailes de esos, por lo general en esos casos los menores no deberían estar", agregó.

Agenda completa de la FNE 2025

Colegio Santa Bárbara.jpeg
FNE 2025 (foto archivo).

FNE 2025 (foto archivo).

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

