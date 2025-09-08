Antonela Díaz representará a San Antonio en la FNE 2025

Antonella Díaz representará a San Antonio en la FNE 2025.

San Antonio celebró con entusiasmo la Elección Departamental de la Representante y Chico 10, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025). El evento, marcado por la alegría juvenil y el espíritu primaveral, reunió a cientos de estudiantes que colmaron de color y música la jornada.

La gran protagonista de la noche fue Antonela Ximena Díaz, estudiante del Colegio Secundario N°35 de Los Alisos, quien resultó elegida como la nueva representante departamental. Con simpatía y carisma, la joven llevará la bandera de San Antonio a la Elección Provincial, prevista para el lunes 22 de septiembre en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy.

La primera princesa es Melani Ludmila Zalazar, representante del Bachillerato Provincial N° 17 de Los Alisos.

San Antonio La elección en San Antonio. La elección de Chico 10 En el mismo certamen también se definió al Chico 10 Departamental. El título quedó en manos de Maximiliano Emanuel Cortez, alumno del Bachillerato Provincial N°17 Gral. Manuel Belgrano. Su participación fue destacada por la energía y la frescura que transmitió durante la elección. Como Chico 9 quedó Cristian Gabriel Martínez, del Colegio Secundario N°35 de Los Alisos. Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural

Elección Representante Capital - Ciudad Cultural Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile grupo A en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

