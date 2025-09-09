FNE 2025: a días del primer desfile de carrozas, cómo están los canchones

Falta muy poco para que inicien los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y una de las actividades más convocantes son los desfiles de carrozas, que cada año despiertan admiración y entusiasmo.
Con mucho esfuerzo y dedicación, los chicos de los distintos establecimientos jujeños de cada rincón de la provincia confeccionan estas obras de arte para poder exhibirlas en Ciudad Cultural durante varios días.
Con dedicación, creatividad y un gran trabajo en equipo, los alumnos de distintos establecimientos educativos de toda la provincia llevan adelante la construcción de estas verdaderas obras de arte en movimiento. Cada carroza representa meses de planificación, diseño y esfuerzo colectivo, con el objetivo de sorprender al público que asistirá a la Ciudad Cultural durante varias jornadas.
image
Carroza del Centro Polivalente de Arte (foto archivo).
Los desfiles se consolidan como un sello de identidad de la FNE, no solo por el talento estudiantil, sino también por el espíritu de unidad y celebración que transmiten a toda la comunidad jujeña.
Los carroceros del Centro Polivalente de Arte, "Profesor Luis Alberto Martínez" contaron su experiencia en el canchón y cómo están trabajando de cara al primer desfile. Victoria Contreras, subjefa general y Nahuel Vargas, carrocero hablaron con Canal 4.
Victoria contó que el grupo está “súper nervioso y ansioso, porque queremos llegar sanos al desfile. El tránsito es un tema complicado y nuestro objetivo es que la carroza llegue en perfectas condiciones”. Según detalló, 68 estudiantes forman parte del proyecto, que implica extensas jornadas de trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas.
Sobre el nivel de avance de la obra, los jóvenes indicaron que la carroza se encuentra a un 50 o 60 % de construcción, aunque prefirieron no adelantar demasiados detalles para mantener el factor sorpresa. “Es una experiencia única, que siempre vamos a llevar en el corazón y en los recuerdos. Queremos dejarle algo a los chicos de cuarto año para que sigan con la tradición”, agregó.
Por su parte, Nahuel, carrocero y encargado del sector de chasis, explicó que una vez finalizada la estructura principal, los estudiantes se enfocan en el armado de las flores y los detalles de decoración. “Por suerte contamos con el apoyo de nuestros profesores de arte, que nos orientan en el uso de materiales y técnicas. Eso es una ventaja enorme”, señaló.
En cuanto a los recursos, destacaron la importancia del telgopor y las estructuras de hierro, materiales que permiten dar forma y resistencia a la carroza. tienen previsto trasladar su creación a la Ciudad Cultural el próximo 16 de septiembre, a las 8 de la mañana.
Grupos y ordenamiento de las carrozas
Grupo A
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica
- Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza
- Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje
- Colegio Martín Pescador - Carruaje
- Colegio del Salvador - Carroza
- Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje
- Colegio Santa Teresita - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica
- Colegio Blaise Pascal - Carruaje
- Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje
- Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza
- Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje
- Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza
- Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje
- Colegio Santa Bárbara - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica
- Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje
- Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
- Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza
- Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje
- Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza
- Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje
- Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica
- Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje
- Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje
- Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza
- Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza
- Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje
- Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica
- Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza
- Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)
- Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza
- Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
- Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje
- Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza
- Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)
- ARENI
Grupo B
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica
- Complejo Educativo José Hernández - Carroza
- Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
- Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje
- Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza
- Colegio Modelo Palpalá - Carruaje
- Colegio Remedios de Escalada - Carruaje
- Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica
- Colegio Secundario N° 43 - Carruaje
- Colegio Los Lapachos - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza
- Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza
- EMDEI - Carruaje
- Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
- Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica
- Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje
- Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje
- Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza
- Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje
- Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza
- Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje
- Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica
- IPSEL - Carruaje
- Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje
- Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza
- Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
- Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza
- Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje
- Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje
- Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica
- Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza
- Asociación Todos Juntos - Carruaje
- Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza
- Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)
- Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje
- Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)
- Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica
- Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje
Agenda completa de la FNE 2025
Martina representante Nacional.jpg
Representante Nacional por el 2024.
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
