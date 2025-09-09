martes 09 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2025 - 07:14
Jujuy.

FNE 2025: a días del primer desfile de carrozas, cómo están los canchones

Estudiantes de toda la provincia ultiman detalles de las hermosas carrozas que exhibirán con creatividad y esfuerzo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Falta muy poco para que inicien los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y una de las actividades más convocantes son los desfiles de carrozas, que cada año despiertan admiración y entusiasmo.

Lee además
La nueva corona de Tilcara (Fotos: Purmamarca diario digital)
¡Hermosa!

FNE 2025: La nueva corona de Tilcara con elementos de la zona que enamora a todos
Antonella Díaz representará a San Antonio en la FNE 2025.
Departamental.

Antonela Díaz representará a San Antonio en la FNE 2025

Con mucho esfuerzo y dedicación, los chicos de los distintos establecimientos jujeños de cada rincón de la provincia confeccionan estas obras de arte para poder exhibirlas en Ciudad Cultural durante varios días.

Con dedicación, creatividad y un gran trabajo en equipo, los alumnos de distintos establecimientos educativos de toda la provincia llevan adelante la construcción de estas verdaderas obras de arte en movimiento. Cada carroza representa meses de planificación, diseño y esfuerzo colectivo, con el objetivo de sorprender al público que asistirá a la Ciudad Cultural durante varias jornadas.

image
Carroza del Centro Polivalente de Arte (foto archivo).

Carroza del Centro Polivalente de Arte (foto archivo).

Los desfiles se consolidan como un sello de identidad de la FNE, no solo por el talento estudiantil, sino también por el espíritu de unidad y celebración que transmiten a toda la comunidad jujeña.

Los carroceros del Centro Polivalente de Arte, "Profesor Luis Alberto Martínez" contaron su experiencia en el canchón y cómo están trabajando de cara al primer desfile. Victoria Contreras, subjefa general y Nahuel Vargas, carrocero hablaron con Canal 4.

Victoria contó que el grupo está “súper nervioso y ansioso, porque queremos llegar sanos al desfile. El tránsito es un tema complicado y nuestro objetivo es que la carroza llegue en perfectas condiciones”. Según detalló, 68 estudiantes forman parte del proyecto, que implica extensas jornadas de trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas.

Sobre el nivel de avance de la obra, los jóvenes indicaron que la carroza se encuentra a un 50 o 60 % de construcción, aunque prefirieron no adelantar demasiados detalles para mantener el factor sorpresa. “Es una experiencia única, que siempre vamos a llevar en el corazón y en los recuerdos. Queremos dejarle algo a los chicos de cuarto año para que sigan con la tradición”, agregó.

Por su parte, Nahuel, carrocero y encargado del sector de chasis, explicó que una vez finalizada la estructura principal, los estudiantes se enfocan en el armado de las flores y los detalles de decoración. “Por suerte contamos con el apoyo de nuestros profesores de arte, que nos orientan en el uso de materiales y técnicas. Eso es una ventaja enorme”, señaló.

En cuanto a los recursos, destacaron la importancia del telgopor y las estructuras de hierro, materiales que permiten dar forma y resistencia a la carroza. tienen previsto trasladar su creación a la Ciudad Cultural el próximo 16 de septiembre, a las 8 de la mañana.

Embed - Carroceros del Centro Polivalente de Arte

Grupos y ordenamiento de las carrozas

Grupo A

  1. Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica
  2. Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza
  3. Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje
  4. Colegio Martín Pescador - Carruaje
  5. Colegio del Salvador - Carroza
  6. Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje
  7. Colegio Santa Teresita - Carruaje
  8. Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica
  9. Colegio Blaise Pascal - Carruaje
  10. Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje
  11. Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza
  12. Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje
  13. Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza
  14. Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje
  15. Colegio Santa Bárbara - Carruaje
  16. Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica
  17. Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje
  18. Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  19. Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza
  20. Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje
  21. Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza
  22. Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje
  23. Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje
  24. Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica
  25. Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje
  26. Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje
  27. Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza
  28. Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje
  29. Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza
  30. Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje
  31. Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje
  32. Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica
  33. Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza
  34. Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa)
  35. Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza
  36. Colegio Secundario N° 54 - Carruaje
  37. Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje
  38. Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza
  39. Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa)
  40. ARENI

carrozas fne (1).jpg
FNE 2025 (foto archivo)

FNE 2025 (foto archivo)

Grupo B

  1. Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica
  2. Complejo Educativo José Hernández - Carroza
  3. Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
  4. Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje
  5. Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza
  6. Colegio Modelo Palpalá - Carruaje
  7. Colegio Remedios de Escalada - Carruaje
  8. Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica
  9. Colegio Secundario N° 43 - Carruaje
  10. Colegio Los Lapachos - Carruaje
  11. Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza
  12. Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje
  13. Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza
  14. EMDEI - Carruaje
  15. Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
  16. Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica
  17. Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje
  18. Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje
  19. Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza
  20. Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje
  21. Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza
  22. Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje
  23. Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje
  24. Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica
  25. IPSEL - Carruaje
  26. Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje
  27. Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza
  28. Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
  29. Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza
  30. Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje
  31. Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje
  32. Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica
  33. Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza
  34. Asociación Todos Juntos - Carruaje
  35. Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza
  36. Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)
  37. Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje
  38. Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)
  39. Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica
  40. Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje

Agenda completa de la FNE 2025

Martina representante Nacional.jpg
Representante Nacional por el 2024.

Representante Nacional por el 2024.

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: La nueva corona de Tilcara con elementos de la zona que enamora a todos

Antonela Díaz representará a San Antonio en la FNE 2025

FNE 2025: El orden del desfile Bienvenida Primavera

FNE 2025: los menores de edad solo podrán ir a bailes avalados por el Ente

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

Lo que se lee ahora
Candela Vetrano habló tras lo ocurrido con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo
Farándula.

Candela Vetrano habló después de lo que pasó con Andrés Gil y Gimena Accardi: qué dijo

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Nafta.
Atención.

Aumentó la nafta en Jujuy: los nuevos precios

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel