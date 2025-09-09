FNE 2025: a días del primer desfile de carrozas, cómo están los canchones

Falta muy poco para que inicien los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y una de las actividades más convocantes son los desfiles de carrozas, que cada año despiertan admiración y entusiasmo.

Con mucho esfuerzo y dedicación, los chicos de los distintos establecimientos jujeños de cada rincón de la provincia confeccionan estas obras de arte para poder exhibirlas en Ciudad Cultural durante varios días.

Con dedicación, creatividad y un gran trabajo en equipo, los alumnos de distintos establecimientos educativos de toda la provincia llevan adelante la construcción de estas verdaderas obras de arte en movimiento . Cada carroza representa meses de planificación, diseño y esfuerzo colectivo, con el objetivo de sorprender al público que asistirá a la Ciudad Cultural durante varias jornadas.

image Carroza del Centro Polivalente de Arte (foto archivo).

Los desfiles se consolidan como un sello de identidad de la FNE, no solo por el talento estudiantil, sino también por el espíritu de unidad y celebración que transmiten a toda la comunidad jujeña.

Los carroceros del Centro Polivalente de Arte, "Profesor Luis Alberto Martínez" contaron su experiencia en el canchón y cómo están trabajando de cara al primer desfile. Victoria Contreras, subjefa general y Nahuel Vargas, carrocero hablaron con Canal 4.

Victoria contó que el grupo está “súper nervioso y ansioso, porque queremos llegar sanos al desfile. El tránsito es un tema complicado y nuestro objetivo es que la carroza llegue en perfectas condiciones”. Según detalló, 68 estudiantes forman parte del proyecto, que implica extensas jornadas de trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas.

Sobre el nivel de avance de la obra, los jóvenes indicaron que la carroza se encuentra a un 50 o 60 % de construcción, aunque prefirieron no adelantar demasiados detalles para mantener el factor sorpresa. “Es una experiencia única, que siempre vamos a llevar en el corazón y en los recuerdos. Queremos dejarle algo a los chicos de cuarto año para que sigan con la tradición”, agregó.

Por su parte, Nahuel, carrocero y encargado del sector de chasis, explicó que una vez finalizada la estructura principal, los estudiantes se enfocan en el armado de las flores y los detalles de decoración. “Por suerte contamos con el apoyo de nuestros profesores de arte, que nos orientan en el uso de materiales y técnicas. Eso es una ventaja enorme”, señaló.

En cuanto a los recursos, destacaron la importancia del telgopor y las estructuras de hierro, materiales que permiten dar forma y resistencia a la carroza. tienen previsto trasladar su creación a la Ciudad Cultural el próximo 16 de septiembre, a las 8 de la mañana.

Grupos y ordenamiento de las carrozas

Grupo A

Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá - Carroza técnica Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Martínez" - Carroza Colegio Cristiano Evangélico Che Il - Carruaje Colegio Martín Pescador - Carruaje Colegio del Salvador - Carroza Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja" - Carruaje Colegio Santa Teresita - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 1 de Monterrico - Carroza técnica Colegio Blaise Pascal - Carruaje Escuela Provincial de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" - Carruaje Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - Carroza Colegio Nacional N° 2 "Éxodo Jujeño" - Carruaje Colegio FASTA San Alberto Magno - Carroza Colegio Secundario N° 33 de Villa Jardín de Reyes - Carruaje Colegio Santa Bárbara - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 1 "Luis Michaud" de El Carmen - Carroza técnica Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" de Volcán - Carruaje Colegio Secundario N° 54 - Carruaje Bachillerato Provincial N° 6 - Carroza Colegio Secundario N° 1 "Crucero ARA General Belgrano" - Carruaje Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 de El Brete, Palpalá - Carroza Colegio Secundario N° 6 de Alto Comedero - Carruaje Colegio Polimodal N° 3 - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" - Carroza técnica Colegio Secundario N° 2 "Francisca T. de Rocha Solórzano" - Carruaje Colegio Pablo Pizzurno - Carruaje Bachillerato Provincial N° 2 "Gobernador Jorge Villafañe" - Carroza Colegio Nuevo Horizonte N° 2 de Monterrico - Carruaje Escuela de Comercio N° 2 "Malvinas Argentinas" - Carroza Colegio Privado Jean Piaget - Carruaje Colegio Polimodal N° 2 de Abra Pampa - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 2 "Coronel Álvarez Prado" de San Pedro - Carroza técnica Colegio Nuevo Horizonte N° 1 - Carroza Colegio Privado Los Olivos de San Pedro - Carruaje (1° vez que participa) Bachillerato Provincial N° 3 de Monterrico - Carroza Colegio Secundario N° 54 - Carruaje Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 "Ricardo Hueda" de Perico - Carruaje Bachillerato Provincial N° 21 - Carroza Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro" - Carruaje (1° vez que participa) ARENI

carrozas fne (1).jpg FNE 2025 (foto archivo)

Grupo B

Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica Complejo Educativo José Hernández - Carroza Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza Colegio Modelo Palpalá - Carruaje Colegio Remedios de Escalada - Carruaje Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica Colegio Secundario N° 43 - Carruaje Colegio Los Lapachos - Carruaje Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza EMDEI - Carruaje Colegio Mayor Jujuy - Carruaje Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica IPSEL - Carruaje Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza Asociación Todos Juntos - Carruaje Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa) Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa) Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica Colegio Privado Nueva Generación - Carruaje

Agenda completa de la FNE 2025

Martina representante Nacional.jpg Representante Nacional por el 2024.