Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.

Un video estremecedor filmado en un río boliviano se volvió viral y generó gran conmoción entre los internautas. En las imágenes se aprecia cómo una anaconda sale del agua, se lanza sobre un joven que estaba queriendo agarrar un pez y lo muerde en el brazo, intentando envolverlo con su cuerpo.

Dos hombres que lo acompañaban reaccionaron de inmediato: forcejearon con la serpiente y consiguieron separarla antes de que estrangulara al joven. Univision describió el hecho como un “rescate angustiante” que, de no haberse producido, podría haber acabado en tragedia.

Se tiró a buscar un pez pero nunca se imaginó que abajo del agua lo esperaba una anaconda. El hombre sufrió en heridas en el brazo Según la información difundida, el joven logró salir con vida. Sufrió heridas en el brazo ocasionadas por la mordida de la serpiente, así como marcas derivadas del forcejeo con el reptil. El material audiovisual no revela su identidad ni el nombre exacto del río, aunque medios locales lo sitúan en la zona amazónica de Bolivia.

La región amazónica boliviana alberga diversas especies de anacondas, incluida la anaconda boliviana (Eunectes beniensis), registrada en los departamentos de Beni y Pando. Estos reptiles habitan cuerpos de agua y sabanas inundables, donde encuentran refugio y alimento.

Se tiró al agua y lo sorprendió una anaconda. Si bien no poseen veneno, su mordida extremadamente fuerte y su técnica de constricción —apretar a la presa hasta sofocarla— las convierten en depredadores peligrosos y temidos en su hábitat. Precauciones y recomendaciones de seguridad en ríos amazónicos Especialistas advierten que, aunque este tipo de incidentes no son comunes, se deben adoptar medidas preventivas fundamentales: Evitar ingresar a aguas fangosas o zonas ribereñas con vegetación espesa , donde estos reptiles suelen ocultarse.

o con , donde estos suelen ocultarse. No adentrarse en el río de manera individual : es recomendable estar acompañado , en pareja o en grupo , manteniendo siempre contacto visual con los demás.

de manera : es recomendable estar , en , manteniendo siempre con los demás. Ante una mordida o intento de constricción , preservar abiertas las vías respiratorias y emplear objetos como palos o remos para apartar al animal, evitando el uso directo de las manos .

o , preservar y emplear como para apartar al animal, evitando el uso directo de las . Acudir sin demora a un centro médico, dado que las mordeduras pueden infectarse y requieren limpieza adecuada y profilaxis específica. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1964416321837236631&partner=&hide_thread=false "Pesadilla"



Porque se tiró a buscar un pez pero nunca se imaginó lo que lo esperaba abajo del agua. pic.twitter.com/Oj3x5GSocI — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 6, 2025 Por otro lado, las autoridades sanitarias y los especialistas en fauna recomiendan tomar estas medidas concretas si se produce una mordedura de serpiente: Conservar la serenidad .

. Solicitar ayuda urgente : comunicarse de inmediato al 911 o al número de emergencias correspondiente, considerando que una mordedura de serpiente constituye una situación crítica que requiere atención médica inmediata .

: comunicarse de inmediato al o al correspondiente, considerando que una constituye una que requiere . Inmovilizar al afectado : limitar cualquier movimiento de la víctima y mantener la zona de la mordedura por debajo del nivel del corazón para disminuir la dispersión de toxinas .

: limitar cualquier y mantener la por debajo del para disminuir la dispersión de . Higienizar la lesión: enjuagar cuidadosamente con agua y jabón apenas sea factible. Las autoridades sanitarias y los especialistas en fauna recomiendan tomar estas medidas concretas si se produce una mordedura de serpiente. Quitar elementos : retirar ropa, anillos, pulseras o relojes que puedan ejercer presión sobre el área afectada en caso de inflamación .

: retirar que puedan ejercer sobre el área afectada en caso de . Proteger la zona : colocar un apósito limpio y seco sobre la herida para resguardarla.

: colocar un sobre la para resguardarla. Transporte: conducir a la persona afectada sin demora hasta el hospital o centro médico más próximo .

sin demora hasta el o . Registro visual: cuando sea seguro y sin exponerse al peligro, capturar una imagen del reptil para facilitar a los profesionales sanitarios su correcta identificación.

