jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 08:55
Redes sociales.

¿Baño sin inodoro? El curioso caso en París que se hizo viral

Un grupo de chicas causó sensación en las redes al mostrar su asombro por la particular disposición del baño, provocando una avalancha de comentarios.

Por  Redacción de TodoJujuy
Turistas argentinas se viralizaron al mostrar el insólito baño que les tocó en París.

Turistas argentinas se viralizaron al mostrar el insólito baño que les tocó en París.

Un grupo de amigas protagonizó uno de los momentos más graciosos de TikTok tras alquilar un departamento en París y encontrarse con una sorpresa inesperada en el baño del inmueble. La historia fue contada en primera persona por la usuaria @vickyauditore, quien captó rápidamente la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Esta usuaria reveló una curiosa peculiaridad arquitectónica que suele desconcertar a muchos visitantes de la capital francesa. Todo comenzó cuando las chicas, ya instaladas en su alojamiento, decidieron filmar un recorrido para mostrarle a sus seguidores cómo era el tan esperado departamento parisino.

Turistas argentinas alquilaron un departamento en París y se viralizaron por la insólita búsqueda del inodoro.

En la grabación, que comienza con el título “POV: Alquilas un departamento en París”, Vicky recorre con su teléfono la cocina, equipada con lo esencial; el salón, con la típica mesa y sillas para comer; el televisor acompañado de los sillones; las ventanas con la clásica vista urbana, y los dormitorios ordenados y bien presentados.

La sorpresa en el baño y la pregunta inevitable

Durante el recorrido, su tono refleja emoción y asombro por la estadía en Europa. No obstante, al ingresar al baño, la situación da un giro inesperado y cómico. Vicky enfoca con la cámara el interior y comenta entre risas: “Mirá, solo ducha tiene ese baño, no tiene inodoro”.

La expresión refleja el asombro del grupo ante la falta del elemento indispensable. Seguras de que se trataba de un error o de un hallazgo inesperado, deciden inspeccionar otras estancias. Vicky entra en otra habitación con la misma expectativa, pero se topa con un escenario idéntico: un baño completo con ducha, pero nuevamente sin inodoro a la vista.

La cámara sigue capturando cada instante, registrando tanto la confusión como la incredulidad del grupo. La pregunta surge de manera natural: “¿Chicas, dónde está el inodoro?”, dice Vicky mientras todas ríen y comentan lo sorprendente de la situación.

Un grupo de jóvenes generó furor en redes sociales tras compartir su sorpresa al descubrir que cómo era el baño, desatando risas y miles de comentarios.

Este momento pone de relieve una particularidad común en muchos apartamentos de París, donde es frecuente que el inodoro se ubique en un cuarto independiente del lavabo y la ducha. Esta convención arquitectónica europea, que suele desconcertar a quienes están acostumbrados a que ambos elementos convivan en un mismo espacio, sorprendió por completo a las jóvenes. Entre risas y comentarios jocosos, compartieron su asombro: “No hay inodoro”, repite Vicky con tono divertido. “‘¿Es en serio?’”, exclama una de las amigas mientras las demás se ríen sin poder contener la carcajada.

El hallazgo final del grupo de amigas y la reacción viral en redes

Al final, cuando la perplejidad parecía no tener fin, una de las chicas decide investigar con más detalle y, tras abrir otra puerta, localiza finalmente el inodoro. Este hallazgo provoca carcajadas generalizadas entre todas, celebrando entre risas y comentarios lo extraño de la distribución del apartamento parisino. La combinación de sorpresa, alivio y humor convirtió el clip en un contenido altamente atractivo para los usuarios de la red social.

El video publicado por @vickyauditore ha superado 1,3 millones de visualizaciones en pocos días y acumulado más de 181 mil “me gusta” junto con 620 comentarios, en su mayoría compartiendo experiencias similares, haciendo bromas y mostrando desconcierto ante la costumbre francesa de separar el inodoro de la ducha.

Entre los comentarios más populares se encuentran expresiones como: “No entiendo por qué separan el inodoro de las duchas” y “Jajaja todas se estaban haciendo pis y ninguna encontraba el inodoro”, mostrando cómo muchos espectadores se sintieron identificados y conectados con la experiencia vivida por el grupo.

Gracias a la naturalidad de las chicas y a la amplia reacción de los usuarios, el clip fue más allá de la anécdota inicial y se consolidó como un ejemplo cómico de los pequeños choques culturales que suelen surgir durante los viajes al extranjero.

