Un loro imita el sonido de la alarma para despertar a su dueño y se hace viral en TikTok

Un loro imita el sonido de la alarma del teléfono y es furor en las redes.

La vida junto a las mascotas suele generar momentos inesperados. En ese contexto, un loro que imita la alarma de un celular se convirtió en uno de los videos más virales de las últimas horas. En un clip que se difundió ampliamente por TikTok , el usuario Ariel Calopsita (@ariel_calopsit) mostró la habilidad de su ave logra.

El loro consigue imitar con precisión el tono de alarma que lo despierta cada mañana , provocando una lluvia de comentarios y acumulando millones de reproducciones en distintas redes sociales .

La escena central transcurre en un dormitorio durante lo que parece ser una mañana rutinaria . El video arranca mostrando a un hombre reposando en su cama . A las 9:56 , el tono habitual de alarma del celular suena, despertando al hombre, quien se apresura a silenciarlo.

Lo que ocurre después sorprende a cualquiera que vea la grabación: justo tras apagar la alarma en el celular su loro comienza a reproducir con exactitud el mismo sonido , replicando fielmente el característico timbre de despertador de los teléfonos modernos.

El desconcierto y la sorpresa quedan evidenciados en la toma que captura el instante exacto en que, aunque el hombre apagó la alarma, el sonido persiste, ahora emitido por el loro, que reproduce el timbre con una fidelidad casi idéntica al original.

El video no solo capturó un momento doméstico singular, sino que logró viralizarse gracias a la peculiar habilidad del loro.

En esos momentos, el hombre, todavía con los ojos entrecerrados, decide interactuar con su mascota. La grabación muestra que, en lugar de molestarse, elige darle un beso al ave, mientras este continúa con su particular imitación del despertador.

La respuesta cariñosa del dueño frente a la insistencia sonora del loro genera un ambiente de ternura y complicidad, al mismo tiempo que pone de relieve la sorprendente habilidad de estos animales para asimilar comportamientos cotidianos del entorno humano.

El loro, un fenómeno viral que conquistó TikTok

La publicación compartida en el perfil de TikTok de Ariel Calopsita alcanzó una viralidad sorprendente en tiempo récord. En cuestión de días, el clip sumó más de 31 millones de visualizaciones, superó 1,4 millones de “me gusta” y provocó más de 22 mil comentarios.

El interés masivo que despertó no se limita únicamente a la habilidad del loro para imitar sonidos, sino también a la representación de un momento cotidiano fuera de lo común, que conecta con millones de personas gracias al humor, la sorpresa y la ternura que despiertan las mascotas.

Entre los comentarios más frecuentes se leían expresiones como: “No se apaga nunca la alarma jajaja”, reflejando tanto sorpresa como diversión ante la repetición infinita del sonido.

Reacciones de usuarios entre asombro y ternura

Varios usuarios compartieron que no podrían imaginar despertarse de esa forma, mezclando asombro y risas: “No elijo despertarme de esa manera jajaja”, mientras que otros destacaron la ternura y singularidad del loro, aunque advertían sobre lo “intenso” que puede resultar convivir con un ave con semejante destreza: “Muy lindo el loro pero un poco intenso”.

Así, el clip no solo retrata un momento doméstico fuera de lo común, sino que consiguió viralizarse por la habilidad extraordinaria del loro, el desenlace inesperado y la conexión cómica y afectiva que generó entre los usuarios de la comunidad digital.