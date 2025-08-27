La Chilindrina fue internada y generó preocupación: "Se puso agresiva"

María Antonieta de las Nieves , famosa por su papel de La Chilindrina , fue hospitalizada debido a graves complicaciones neurológicas , según reveló una amiga cercana . “El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia , porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad", informaron.

Luego, agregaron: "Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila . Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva".

La difusión de rumores llevó a la hija de la actriz a aclarar la verdadera situación de su madre , quien actualmente se recupera tranquila en su hogar .

María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su personaje de La Chilindrina, fue internada en los últimos días.

“Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien” , aseguró Verónica Fernández . María Antonieta de las Nieves , de 78 años , fue recientemente vista en Sin querer queriendo (Max) , la serie de Chespirito , en una aparición especial .

Los planes de despedida de La Chilindrina

Aunque La Chilindrina sigue con vida, ya dejó definido cómo será su funeral. En una entrevista breve, compartió detalles sobre la ceremonia, la vestimenta que desea y cómo espera que sus seres queridos la recuerden con cariño y afecto.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, confesó a varios reporteros.

Estas declaraciones helaron a sus seguidores y a los fanáticos de la entrañable vecindad de El Chavo del 8, que se sorprendieron ante la determinación de planearlo todo con tanta antelación.

María Antonieta de las Nieves —tal como figura en su acta de nacimiento— añadió además que le gustaría que, tras su muerte, la inmortalizaran en una figura de cera, al igual que a Chespirito. “Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”, completó.