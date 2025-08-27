miércoles 27 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2025 - 09:28
Mundo.

La Chilindrina fue internada y generó preocupación: "Se puso agresiva"

La reconocida actriz tuvo un pico de ansiedad y, según comunicaron, ya le dieron los medicamentos correspondientes para tenerla controlada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Internaron a La Chilindrina y hay preocupación.

Internaron a La Chilindrina y hay preocupación.

María Antonieta de las Nieves, famosa por su papel de La Chilindrina, fue hospitalizada debido a graves complicaciones neurológicas, según reveló una amiga cercana. “El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad", informaron.

Lee además
La actriz continúa mostrando su descontento con la bioserie de Chespirito.
Streaming.

Sigue la polémica por la serie de Chespirito: el fuerte comentario de Florinda Meza
Carlos Villagrán opinó sobre la serie Chespirito.
Streaming.

Carlos Villagrán se negó a hablar mal de Chespirito: "Ustedes me pueden juzgar"

Luego, agregaron: "Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva".

María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su personaje de La Chilindrina, fue internada en los últimos días.

La difusión de rumores llevó a la hija de la actriz a aclarar la verdadera situación de su madre, quien actualmente se recupera tranquila en su hogar.

“Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, aseguró Verónica Fernández. María Antonieta de las Nieves, de 78 años, fue recientemente vista en Sin querer queriendo (Max), la serie de Chespirito, en una aparición especial.

La Chilindrina, uno de los personajes más queridos de El Chavo.

Los planes de despedida de La Chilindrina

Aunque La Chilindrina sigue con vida, ya dejó definido cómo será su funeral. En una entrevista breve, compartió detalles sobre la ceremonia, la vestimenta que desea y cómo espera que sus seres queridos la recuerden con cariño y afecto.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, confesó a varios reporteros.

La Chilindrina
“La Chilindrina” impactó con su nuevo cambio físico.

“La Chilindrina” impactó con su nuevo cambio físico.

Estas declaraciones helaron a sus seguidores y a los fanáticos de la entrañable vecindad de El Chavo del 8, que se sorprendieron ante la determinación de planearlo todo con tanta antelación.

María Antonieta de las Nieves —tal como figura en su acta de nacimiento— añadió además que le gustaría que, tras su muerte, la inmortalizaran en una figura de cera, al igual que a Chespirito. “Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”, completó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sigue la polémica por la serie de Chespirito: el fuerte comentario de Florinda Meza

Carlos Villagrán se negó a hablar mal de Chespirito: "Ustedes me pueden juzgar"

María Antonieta de las Nieves, sobre la serie de Chespirito: "Pasó lo que tenía que pasar"

El Gobierno avanza contra las operaciones financieras del Cártel de los Soles en Argentina

Madre Teresa de Calcuta: vida, obra y polémicas de la monja que más cerca estuvo de los pobres

Las más leídas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

El Gobierno y las auditorias de las Pensiones por Invalidez desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Archivo) video
Proceso.

Auditorías a las Pensiones por Invalidez: "En Jujuy hay suspendidas 4.700 aproximadamente"

Incendio en Fraile Pintado. video
Fraile Pintado.

Familiares de Tamara Fierro incendiaron la casa de uno de los imputados en pedido de Justicia

La Escuela deEducación Técnica 1 tendrá la primera carroza autónoma en la FNE 2025 video
Innovación.

FNE 2025: la Escuela de Educación Técnica N° 1 tendrá la primera carroza autónoma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel