miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 17:33
Policiales.

Quedó detenida la mamá de Ayelén Paleo: es acusada de integrar una red de explotación sexual

Las autoridades consideran que la mujer cumplía funciones de coordinación dentro de la organización y se ocupaba de fotografiar a las víctimas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo.

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo.

La policía arrestó a Elizabeth Rodrigo, mamá de Ayelén Paleo, señalada por su presunta participación en un grupo dedicado a reclutar mujeres con la oferta de puestos de trabajo como empleadas domésticas, que luego eran forzadas a ejercer la prostitución en distintos inmuebles de La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe.

El procedimiento incluyó 15 registros simultáneos, tras los cuales tres individuos también quedaron detenidos. Al mismo tiempo, doce víctimas fueron liberadas y recibieron acompañamiento por parte del Programa Nacional de Rescate y Asistencia a Personas Afectadas por la Trata.

Embed

Inicio de la investigación y modus operandi de la red

El caso comenzó a investigarse en noviembre del año pasado, a partir de una denuncia confidencial que alertaba sobre una banda que ofrecía empleo en tareas de limpieza, aunque en realidad operaba como una pantalla para la explotación sexual.

De acuerdo con la investigación, las víctimas eran forzadas a cambiar de residencia cada diez o quince días, pasando por departamentos ubicados en La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario, a donde las trasladaban en colectivos de larga distancia.

En el marco de los operativos realizados en esas ciudades, la supuesta cabecilla de la organización, Noelia Elizabeth Ávalos, fue arrestada en Berazategui, lugar desde el cual, según las sospechas, gestionaba las citas a través de un centro de llamadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/estefiberardi/status/1960758727604129899&partner=&hide_thread=false

Las pruebas también señalan que la acusada se quedaba con el 90% de las recaudaciones y obligaba a las mujeres a abonar hasta 90 mil pesos por la producción de sus fotografías promocionales.

Detenciones regionales y roles de los implicados

En la provincia de La Pampa fue capturado Carlos Molina, acusado de ser socio y administrador de tres locales dedicados a la explotación sexual. Al mismo tiempo, en una zona del conurbano bonaerense, resultó apresada Noelia Macarena Lacuadra, señalada como la persona que gestionaba las publicaciones en la web.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los efectivos de seguridad arrestaron a la madre de Paleo, a quien las pesquisas ubican como responsable de las tareas de logística y de tomar fotografías, produciendo el material sexual que después era difundido en portales de oferta erótica.

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo.

Las víctimas, mujeres con edades entre 22 y 45 años, recibieron acompañamiento y contención por parte de los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

Elementos secuestrados y estado del proceso judicial

En los operativos también fueron incautados equipos informáticos, celulares, dispositivos de grabación, cuadernos con apuntes, contadoras de billetes, preservativos, ropa íntima sugestiva, contratos de alquiler y una suma que superaba los 20 mil dólares en efectivo.

Detuvieron a la mamá de Ayelén Paleo acusada de liderar una red de prostitución.

El expediente judicial está bajo la órbita de la UFI N.º 1 de La Plata, actualmente subrogada por la fiscal Cecilia Corfield, con participación de tribunales de La Plata, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires. Las personas arrestadas serán trasladadas al territorio bonaerense para prestar declaración indagatoria.

