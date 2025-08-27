Caso Matías Jurado: investigan el recorrido de la tarjeta SUBE del presunto asesino serial

El fiscal general Sergio Lello Sánchez, en el marco de la causa que investiga múltiples homicidios en el barrio Alto Comedero, confirmó a TodoJujuy, que analizarán la tarjeta SUBE de Matías Jurado, para verificar los recorridos que hizo y así poder dar con las cámaras de dichos trayectos y corroborar si existen otras víctimas.

Crimen. Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes

En tal sentido, Lello Sánchez, comentó: " Se está analizando la tarjeta SUBE de Jurado para ver la trayectoria de los viajes que realizaba, analizando las fechas y las cámaras de seguridad, para verificar si existe alguna otra víctima como Sosa y Anachuri".

"Gente de Homicidio de la Brigada y personal del Ministerio Público de la Acusación son los encargados de analizar estos recorridos y cámaras de seguridad. Son muchos los recorridos con lo cual va a llevar tiempo", agregó sobre el curso de la investigación.

Por otro lado, el fiscal agregó que también se está analizando un celular: " Se encontró y secuestró un teléfono móvil del domicilio donde vive - quien en su momento estuvo imputado por homicidio junto a Jurado, cuando el actual acusado tenía 15 años y fue declarado inimputable y se le dio la libertad - para analizar".

Además agregó que también se encuentra sometida a investigación una tarjeta de datos que se secuestró en el domicilio de Jurado. Por último, en relación a los cinco celulares que se secuestró en un primer momento en casa de Jurado, expresó: "Son modelos muy antiguos, con lo cual no se pudo analizar nada, tampoco se pudo vincular los móviles a las personas desaparecidas".

Investigan dos posibles nuevas víctimas de Matías Jurado

La investigación por los homicidios cometidos en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy sigue avanzando con nuevos hallazgos. El fiscal Guillermo Beller confirmó que se armaron dos perfiles genéticos completos que serán cotejados con las muestras recogidas en el domicilio del imputado, Matías Jurado.

Beller expresó que siguen con cuatro perfiles, de los cuáles dos fueron positivos de Anachuri y Sosa, y otros dos que aún se encuentran abiertos: "Seguimos analizando muchas muestras. Hasta ahora tenemos los mismos cuatro perfiles que hace tiempo teníamos, dos cotejos positivos de Anachuri y de Sosa, y los otros dos que continúan abiertos, afirmando que no hubo una tercera víctima cotejada, ni hubo algún otro perfil abierto que todavía se haya podido sacar la identidad".

“El proceso de cotejo lleva algunos días. Podría tratarse de alguna de las otras tres personas vinculadas a la investigación. También tenemos dos perfiles adicionales fuera de esas personas, que aún no están formalmente ligados a la causa. Se pidieron muestras a las familias y se cotejará con las otras personas que vivían en la casa”, explicó Beller.

Avances forenses y hallazgos en la vivienda

Durante los trabajos de campo, se emplearon georradar y perros especializados en la búsqueda de restos humanos. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recolectó cerca de cien muestras, incluyendo tejidos, restos orgánicos, sangre y fragmentos óseos, que están siendo analizadas mediante técnicas genéticas avanzadas.

Hasta el momento, dos víctimas fueron confirmadas por ADN: Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25). El nuevo perfil genético detectado no coincide con ninguno de ellos, lo que indicaría la presencia de una tercera persona afectada. Este hallazgo podría derivar en una imputación adicional o incluso modificar la calificación penal por la gravedad y premeditación de los hechos.

En la vivienda de Jurado se hallaron huesos, piel humana, objetos personales, restos de combustión y ropa vinculada a las víctimas, evidencia que refuerza la hipótesis del modus operandi señalado por la Fiscalía: captar a personas vulnerables, trasladarlas al domicilio, asesinarlas y luego ocultar los cuerpos mediante entierro, incineración o descuartizamiento.