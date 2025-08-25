Presunto asesino serial de Jujuy: investigan dos posibles nuevas víctimas de Matías Jurado

La investigación por los homicidios cometidos en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy sigue avanzando con nuevos hallazgos. El fiscal Guillermo Beller confirmó que se armaron dos perfiles genéticos completos que serán cotejados con las muestras recogidas en el domicilio del imputado, Matías Jurado , para determinar si corresponden a una tercera víctima vinculada a la causa.

“El proceso de cotejo lleva algunos días. Podría tratarse de alguna de las otras tres personas vinculadas a la investigación. También tenemos dos perfiles adicionales fuera de esas personas, que aún no están formalmente ligados a la causa. Se pidieron muestras a las familias y se cotejará con las otras personas que vivían en la casa”, explicó Beller.

Durante los trabajos de campo, se emplearon georradar y perros especializados en la búsqueda de restos humanos. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recolectó cerca de cien muestras , incluyendo tejidos, restos orgánicos, sangre y fragmentos óseos, que están siendo analizadas mediante técnicas genéticas avanzadas.

Hasta el momento, dos víctimas fueron confirmadas por ADN : Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25). El nuevo perfil genético detectado no coincide con ninguno de ellos, lo que indicaría la presencia de una tercera persona afectada. Este hallazgo podría derivar en una imputación adicional o incluso modificar la calificación penal por la gravedad y premeditación de los hechos.

En la vivienda de Jurado se hallaron huesos, piel humana, objetos personales, restos de combustión y ropa vinculada a las víctimas, evidencia que refuerza la hipótesis del modus operandi señalado por la Fiscalía: captar a personas vulnerables, trasladarlas al domicilio, asesinarlas y luego ocultar los cuerpos mediante entierro, incineración o descuartizamiento.

matias jurado casa

La carátula y la calificación legal

Jurado ya fue imputado por homicidio agravado con ensañamiento de Anachuri y Sosa. Según detalló Beller, la carátula actual de la causa abarca dos hechos de homicidio agravado con el agravante de placer, lo que implica que la Justicia está evaluando la posibilidad de que los asesinatos hayan sido cometidos con un componente deliberado de sadismo.

Por su parte, el fiscal Lello Sánchez aclaró que, por ahora, se lo denomina “homicida múltiple”, a la espera de mayores evidencias que permitan determinar si existe un patrón repetitivo que lo encuadre como un asesino serial.

Recursos científicos y cronograma judicial

La causa cuenta con un equipo interdisciplinario, integrado por fiscales, antropólogos, geneticistas y peritos, que trabaja en nuevas excavaciones y análisis de laboratorio. El EAAF lidera la búsqueda y recuperación de restos, mientras que el Laboratorio de Genética Forense procesa las muestras para cotejos con ADN de familiares de desaparecidos en Jujuy y provincias vecinas.