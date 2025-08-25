Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

El motociclismo de Jujuy atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Lucas Subirats , un piloto de 26 años oriundo de Perico que falleció durante una carrera disputada en el óvalo del Club Mitre, en la localidad santiagueña de Colonia Dora.

Automovilismo. Impactante accidente en la carrera de General Roca: cómo está el piloto y qué pasó

La jornada, que había reunido a competidores de diferentes provincias, se vio marcada por la tragedia cuando, en medio de una de las series, un accidente múltiple terminó con la vida del corredor jujeño.

Subirats se había ganado un lugar destacado en el motociclismo regional . Su participación constante en torneos provinciales y nacionales lo había convertido en una de las figuras más representativas de Perico en el mundo del deporte motor.

Reconocido por su carisma dentro y fuera de la pista, era considerado por amigos y colegas como un joven que vivía con intensidad cada competencia, con una pasión que lo distinguía en cada carrera.

Lucas Subirats (2)

El accidente en plena competencia

El siniestro se produjo cuando uno de los corredores perdió el control en una curva, generando un choque en cadena que involucró a varios pilotos. Las maniobras de reanimación practicadas por el equipo médico en el lugar no lograron revertir la gravedad de las heridas sufridas por Subirats, quien falleció a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida.

Otros cinco motociclistas resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros de salud cercanos. Con el correr de las horas, varios de ellos recibieron el alta médica.

Dolor en la comunidad de Perico

La noticia golpeó con fuerza en Perico, donde Lucas Subirats era ampliamente conocido no solo por sus logros deportivos, sino también por su cercanía con la gente. La Municipalidad emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida y destacó su legado como embajador del deporte local.

“Su entusiasmo, su esfuerzo y la alegría que transmitía en cada competencia quedarán grabados en el recuerdo de todos los periqueños”, expresaron desde el municipio.

Amigos, familiares y colegas del motociclismo llenaron las redes sociales con mensajes de despedida y muestras de cariño hacia el joven piloto. Los posteos reflejaron la tristeza por la partida de un deportista que se había convertido en símbolo de superación y compromiso con su pasión.

El motociclismo jujeño pierde a una de sus figuras más queridas y prometedoras. Lucas Subirats deja un vacío irreparable en las pistas y en el corazón de quienes lo conocieron.