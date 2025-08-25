lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 10:30
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Los de Scaloni lideran la clasificación y ya aseguró su lugar en el próximo Mundial. Todo lo importante que necesitás conocer acerca del partido.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.

En septiembre se disputarán las últimas dos jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En esa instancia, Argentina se enfrentará primero a Venezuela y, posteriormente, cerrará su participación frente a Ecuador. El equipo dirigido por Scaloni lidera la tabla de las Eliminatorias y ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo.

Cabe destacar que la competición se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Esto le permitirá al entrenador experimentar con nuevos jugadores y, al mismo tiempo, brindar un adiós oficial a los hinchas locales.

Se espera que la preventa de entradas esté disponible una semana antes del encuentro.

Tras la conclusión de estas fechas, la Selección podría organizar giras por Estados Unidos y eventualmente disputar partidos amistosos en África y Qatar, como preparación para la cita mundialista más importante. Este jueves 4 de septiembre, Argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental, en el marco de la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Aunque la Albiceleste ya aseguró su pasaje al próximo Mundial hace algunas fechas, el encuentro adquiere especial relevancia para la Vinotinto: se encuentra actualmente en el séptimo puesto, dentro de la zona de repechaje, a cuatro puntos de la clasificación directa que hoy posee Colombia.

Además, Bolivia acecha de cerca, apenas a un punto de diferencia. Otro atractivo que eleva la expectativa: podría ser la última presentación de Lionel Messi en suelo argentino.

Argentina recibe a Venezuela en el Monumental.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias 2025?

El jueves 4 de septiembre, a partir de las 20:30, Argentina se enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental de River Plate, en la ciudad de Buenos Aires.

Argentina tendrá su último partido como local en el Monumental.

¿Cómo y cuándo se pueden adquirir los tickets para Argentina vs. Venezuela?

StubHub, plataforma líder en la reventa de entradas, ya ofrece boletos disponibles para que los hinchas aseguren su lugar en el Monumental durante este esperado duelo entre Argentina y Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Argentina/status/1957446134638535017&partner=&hide_thread=false

Precios de las entradas

El costo de las entradas depende de la ubicación dentro del Estadio Monumental. Para consultar todos los valores y promociones disponibles, se recomienda visitar StubHub.

