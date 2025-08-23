Los Pumas logran su primer triunfo ante los All Blacks en Argentina

El seleccionado argentino de rugby, conducido por Felipe Contepomi , logró un hito largamente esperado: derrotar a Nueva Zelanda en suelo argentino . En un colmado estadio José Amalfitani , Los Pumas vencieron 29-23 a los All Blacks en la segunda fecha del Rugby Championship 2025 , consiguiendo un resultado que quedará grabado en la memoria del deporte nacional.

El partido paso a paso

El inicio fue intenso. Argentina arrancó con decisión y rápidamente abrió el marcador con un penal de Tomás Albornoz. Poco después, Juan Martín González apoyó un try que permitió igualar el tanteador en 13-13.

En el complemento, la presión argentina fue aún mayor. Santiago Carreras sumó dos penales claves y más tarde llegó el try de Gonzalo García, convertido por Carreras, que puso a Los Pumas 26-13 arriba. Los All Blacks reaccionaron y acortaron la diferencia, pero la expulsión de Sevu Reece por tarjeta roja los dejó con un hombre menos en un momento decisivo. De esa ventaja se aprovechó Argentina para sellar el resultado con otro penal de Carreras.

image

Revancha y presente del equipo

Este triunfo tiene un sabor especial, ya que apenas una semana atrás, en Córdoba, Los Pumas habían caído por 41-24. La revancha llegó rápidamente, con un equipo que mostró carácter, solidez defensiva y gran efectividad a la hora de capitalizar los errores rivales.

Felipe Contepomi mantuvo casi la misma formación que en el debut, con apenas dos cambios (Mateo Carreras por Rodrigo Isgró y Juan Martín González por Marcos Kremer), confiando en la velocidad de las puntas y el trabajo del pack de forwards. La apuesta le dio resultado.

Un hecho histórico

Hasta hoy, Los Pumas solo habían vencido tres veces a los All Blacks en la historia, todas fuera de Argentina: en 2020 en Sídney, en 2022 en Christchurch y en 2023 en Mendoza, pero nunca en Buenos Aires. Esta victoria en Vélez no solo rompe una racha histórica, sino que además refuerza la confianza de un plantel que se prepara para pelear de igual a igual en el torneo.

image

Lo que viene

Con este triunfo, Argentina se mete de lleno en la pelea por el Rugby Championship y afronta con otro ánimo los próximos compromisos. Además, el resultado alimenta la ilusión de cara a los desafíos internacionales que tiene el seleccionado en este ciclo.