Rugby Championship: Los All Blacks le ganaron 41 a 24 a Los Pumas

En un estadio Mario Alberto Kempes colmado por 55.000 personas, los All Blacks volvieron a demostrar por qué son una de las potencias indiscutidas del rugby mundial. La Selección argentina cayó por 41-24 en el inicio del Rugby Championship, en un partido donde la eficacia y disciplina de los neozelandeses marcaron la diferencia. El próximo sábado, en Vélez, habrá revancha.

All Blacks Los Pumas La Selección logró responder con un try de Rodrigo Isgró y un penal de Tomás Albornoz para acercarse en el marcador Desde el inicio, la indisciplina fue un problema para Los Pumas. A los 3 minutos, Santiago Chocobares cometió un penal que Beauden Barrett transformó en los primeros tres puntos del encuentro. Poco después, el propio Barrett volvió a castigar tras un nuevo error argentino, y en la siguiente jugada Sevu Reece apoyó el primer try de los kiwis.

La Selección logró responder con un try de Rodrigo Isgró y un penal de Tomás Albornoz para acercarse en el marcador (10-17 a los 29’). Sin embargo, cada desatención argentina fue capitalizada por los de negro. Una amonestación a Mayco Vivas por un golpe a destiempo permitió a Ardie Savea aumentar la diferencia. Y en la última jugada del primer tiempo, los All Blacks mostraron toda su voracidad: en lugar de cerrar la etapa, jugaron desde su campo, forzaron un penal y terminaron con Reece apoyando en la bandera para el 31-17 parcial.

En el complemento, Los Pumas mostraron otra actitud. Más disciplinados y con mayor posesión, lograron presionar a los neozelandeses. Tras un error de Jordie Barrett, Santiago Cinti descontó con un try y luego llegó la conquista de Joaquín Oviedo, tras una serie de pick and go que encendió al público y dejó el tanteador 24-31.

La ilusión duró poco. Los All Blacks, fieles a su estilo, aprovecharon su primera oportunidad clara del segundo tiempo. Un line y un maul bien ejecutado terminaron con el try de Samisoni Taukei'aho a falta de 10 minutos. El hooker suplente volvió a apoyar sobre el cierre para sellar la victoria por 41-24. Los Pumas mostraron carácter y pasajes de buen juego, pero la falta de eficacia y la acumulación de infracciones resultaron determinantes. Los All Blacks, en cambio, no perdonaron: cada error argentino se transformó en puntos. El próximo sábado en el José Amalfitani, Argentina buscará revancha ante un rival que sigue marcando la vara más alta del rugby mundial.

