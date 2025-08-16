sábado 16 de agosto de 2025

16 de agosto de 2025 - 20:25
Primera Fecha.

Rugby Championship: Los All Blacks le ganaron 41 a 24 a Los Pumas

Los de negro hicieron diferencia en el PT y, pese a una reacción argentina, cerraron con dos tries el partido para ganar en Córdoba.

Por  Analía Farfán
Rugby Championship Los All Blacks le ganaron 41 a 24 a Los Pumas
All Blacks Los Pumas

La Selección logró responder con un try de Rodrigo Isgró y un penal de Tomás Albornoz para acercarse en el marcador

Desde el inicio, la indisciplina fue un problema para Los Pumas. A los 3 minutos, Santiago Chocobares cometió un penal que Beauden Barrett transformó en los primeros tres puntos del encuentro. Poco después, el propio Barrett volvió a castigar tras un nuevo error argentino, y en la siguiente jugada Sevu Reece apoyó el primer try de los kiwis.

La Selección logró responder con un try de Rodrigo Isgró y un penal de Tomás Albornoz para acercarse en el marcador (10-17 a los 29’). Sin embargo, cada desatención argentina fue capitalizada por los de negro. Una amonestación a Mayco Vivas por un golpe a destiempo permitió a Ardie Savea aumentar la diferencia. Y en la última jugada del primer tiempo, los All Blacks mostraron toda su voracidad: en lugar de cerrar la etapa, jugaron desde su campo, forzaron un penal y terminaron con Reece apoyando en la bandera para el 31-17 parcial.

En el complemento, Los Pumas mostraron otra actitud. Más disciplinados y con mayor posesión, lograron presionar a los neozelandeses. Tras un error de Jordie Barrett, Santiago Cinti descontó con un try y luego llegó la conquista de Joaquín Oviedo, tras una serie de pick and go que encendió al público y dejó el tanteador 24-31.

La ilusión duró poco. Los All Blacks, fieles a su estilo, aprovecharon su primera oportunidad clara del segundo tiempo. Un line y un maul bien ejecutado terminaron con el try de Samisoni Taukei'aho a falta de 10 minutos. El hooker suplente volvió a apoyar sobre el cierre para sellar la victoria por 41-24.

Los Pumas mostraron carácter y pasajes de buen juego, pero la falta de eficacia y la acumulación de infracciones resultaron determinantes. Los All Blacks, en cambio, no perdonaron: cada error argentino se transformó en puntos. El próximo sábado en el José Amalfitani, Argentina buscará revancha ante un rival que sigue marcando la vara más alta del rugby mundial.

