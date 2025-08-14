jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 15:43
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy da pelea: "Es una campaña muy buena"

Este domingo Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever por una nueva fecha de la Primera Nacional 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever

Gimnasia de Jujuy recibe a Chaco For Ever 

Gimnasia de Jujuy recibe este fin de semana en el estadio 23 de Agosto a Chaco For Ever por la fecha 27 de la Primera Nacional, choque que tendrá como árbitro principal a Joaquín Gil, corresponde a la Zona B y se jugará a las 16 horas.

“Esperemos que podamos hacer un buen partido, que podamos convertir, estaría bueno que sea rápido como con Colón, porque te permite manejar el partido de otra manera”, dijo Guillermo Cosaro sobre el equipo que viene de empatar con Mitre de Santiago del Estero en un gol.

Embed - Mitre (SdE) 1-1 Gimnasia (J) | Primera Nacional | Fecha 26 (Zona B)

El Lobo cosechó tres empates, una victoria y una derrota en las últimas cinco jornadas, que lo ubican como escolta de Gimnasia de Mendoza en la tabla de posiciones de la Zona B, con 47 puntos. “Estamos ahí a la expectativa de que la Gimnasia de Mendoza también pierda algún punto”.

“El grupo está muy bien, muy fuerte, tranquilos con lo que estamos haciendo”, destacó el capitán. El equipo de Matías Módolo en las próximas fechas se cruzará con: Almirante Brown, Central Norte, Gimnasia de Mendoza, Chicago, Agropecuario, San Telmo, y Chacarita.

“Es una campaña muy buena. Sabemos que estamos muy fuertes, entonces eso nos da la tranquilidad de que vamos a pelear”, subrayó Cosaro sobre el torneo. Chaco For Ever está quinto en la tabla con 43 puntos, y viene de caer ante Gimnasia de Mendoza 2 a 0.

La confianza de Guillermo Cosaro con Gimnasia de Jujuy que recibe a Chaco For Ever
La confianza de Guillermo Cosaro con Gimnasia de Jujuy que recibe a Chaco For Ever

La confianza de Guillermo Cosaro con Gimnasia de Jujuy que recibe a Chaco For Ever

Gimnasia de Jujuy y los arbitrajes

Sobre la sanción de tres fechas de suspensión para Menéndez, Cosaro aseguró que los sorprendió. “Ya nos ha pasado a lo largo del año, es algo que se viene repitiendo en contra de Gimnasia, y bueno, sabemos que no vamos a tener que sobreponer a todo”.

Afirmó que “hay impotencia” por algunos fallos. “Nos ha pasado en muchos partidos, nos pasó con el CADU acá faltando poco tiempo donde no nos cobraron un penal clarísimo, y nos pasó la fecha con Temperley cuando el partido está empatado y no nos cobra un penal”.

“Si empezamos a sumar esos puntos, hoy estaríamos cuatro, cinco puntos arriba, y lamentablemente no pasa, porque no nos cobran lo que deberían cobrar, entonces es algo que nos está generando esa impotencia, pero hay que sobreponerse a todo”, recalcó.

“Hay que tratar de enfocarnos en lo que podemos manejar nosotros, y abstraernos de lo que puede pasar con el árbitro, enfocarnos en lo nuestro, que lo venimos haciendo muy bien, y a partir de ahí empezar a sacar los partidos adelante”, cerró.

