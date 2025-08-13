Gimnasia de Jujuy: el Polaco Menéndez recibió tres fechas de suspensión

Sobre el final del encuentro disputado en Santiago del Estero, ante Mitre, en el que Gimnasia de Jujuy igualó 1-1 en la jornada 26 del torneo, Cristian Menéndez se fue expulsado por roja directa.
En ese sentido, este miércoles se conoció la sanción del tribunal de disciplina y el Polaco deberá perderse tres partidos.
No estará ante Chaco For Ever, partido que se jugará en el 23 de Agosto, tampoco en la visita a Almirante Brown ni ante Central Norte de Salta.
gimnasia de jujuy primera nacional 2025
Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, horario, televisación y árbitro
La Zona B de la Primera Nacional está cada vez más pareja, y Gimnasia de Jujuy buscará este domingo 17 de agosto un triunfo que le permita seguir en la pelea por la cima. El partido frente al conjunto chaqueño comenzará a las 16:00 y se podrá ver por TyC Sports Play.
En las últimas horas, AFA designó a Joaquín Gil como juez principal, acompañado por Diego Martín como primer asistente, Gonzalo Ferrari como segundo asistente y Pablo Núñez en el rol de cuarto árbitro.
El Lobo y sus últimos cinco partidos
El equipo de Matías Módolo viene de un empate ante Mitre de Santiago del Estero. Analizando los últimos cinco encuentros, el Lobo cosecha: tres empates, una victoria y una derrota. Actualmente, Gimnasia de Jujuy se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Zona B, con 47 puntos.
En las próximas fechas se cruzará con: Almirante Brown, Central Norte, Gimnasia de Mendoza, Chicago, Agropecuario, San Telmo, y Chacarita.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.