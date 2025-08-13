Gimnasia de Jujuy: el Polaco Menéndez recibió tres fechas de suspensión

Sobre el final del encuentro disputado en Santiago del Estero, ante Mitre, en el que Gimnasia de Jujuy i gualó 1-1 en la jornada 26 del torneo, Cristian Menéndez se fue expulsado por roja directa.

Fútbol. La Liga del Ramal clasificó en la Copa País con épico triunfo sobre la Liga Jujeña

Fútbol Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

En ese sentido, este miércoles se conoció la sanción del tribunal de disciplina y el Polaco deberá perderse tres partidos.

No estará ante Chaco For Ever, partido que se jugará en el 23 de Agosto, tampoco en la visita a Almirante Brown ni ante Central Norte de Salta.

La Zona B de la Primera Nacional está cada vez más pareja, y Gimnasia de Jujuy buscará este domingo 17 de agosto un triunfo que le permita seguir en la pelea por la cima. El partido frente al conjunto chaqueño comenzará a las 16:00 y se podrá ver por TyC Sports Play.

En las últimas horas, AFA designó a Joaquín Gil como juez principal, acompañado por Diego Martín como primer asistente, Gonzalo Ferrari como segundo asistente y Pablo Núñez en el rol de cuarto árbitro.

El Lobo y sus últimos cinco partidos

El equipo de Matías Módolo viene de un empate ante Mitre de Santiago del Estero. Analizando los últimos cinco encuentros, el Lobo cosecha: tres empates, una victoria y una derrota. Actualmente, Gimnasia de Jujuy se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Zona B, con 47 puntos.

En las próximas fechas se cruzará con: Almirante Brown, Central Norte, Gimnasia de Mendoza, Chicago, Agropecuario, San Telmo, y Chacarita.