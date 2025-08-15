viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 18:47
Final.

Deportivo Luján vuelve al Torneo Regional Amateur tras triunfo electrizante sobre Malvinas

El granate aguantó la ventaja hasta el final y logró derrotar 2 a 1 a los héroes. Marcaron Castro y Bárcena para Luján, descontó Rusitto para Malvinas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El granate jugará el Torneo Regional Amateur.

El granate jugará el Torneo Regional Amateur.

El encuentro comenzó favorable para el Granate, que mostró mejor ritmo y contundencia en sus ataques. A los 17 minutos, Emanuel Castro Vatt rompió la paridad al abrir el marcador con un tanto que motivó a su equipo a dominar el partido.

gol de Lujan - Castro

En el segundo tiempo, cuando Malvinas intensificó sus intentos de empatar, la defensa granate resistió con firmeza. En una jugada clave, Bárcena tomó un rebote del palo y con un remate de zurda concretó el 2 a 0, acercando al Deportivo Luján a la clasificación tan ansiada.

Final caliente y reacción de Malvinas

Sobre el cierre del partido, Tomás Rusitto, defensor en los “héroes” de Malvinas, descontó para poner el 2 a 1 y generar un desenlace lleno de tensión. Sin embargo, luego de 6 minutos de adición, Deportivo Luján logró sostener la victoria y confirmar su regreso al Torneo Regional Amateur.

Los clasificados de Jujuy al Torneo Regional Amateur

Cabe destacar que los clasificados de Jujuy al Torneo Regional Amateur son Talleres de Perico (por haber salido campeón del Apertura de la Liga Jujeña y de la Copa Federación), Altos Hornos Zapla, quien recibió la invitación, y Club Deportivo Luján, que se aseguró su lugar al ganar este encuentro ante Malvinas. El Consejo Federal Amateur homologó la Copa Federación que obtuvo Talleres, y el cupo restante lo definieron en el partido jugado esta tarde.

