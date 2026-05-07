Sheffield Wednesday celebró la anulación de su sanción con una presentación que se hizo viral

Sheffield Wednesday celebraó la anulación de la sanción de 15 puntos en el estadio con sus hinchas.

Sheffield Wednesday , junto a sus hinchas, celebró la revocación del descuento de 15 puntos que había dejado a la institución al borde del descenso a la League One . Previo al encuentro ante West Bromwich Albion , el club montó un homenaje en la pantalla principal del estadio Hillsborough Stadium.

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Esta última se convirtió en el epicentro de una celebración que marcó el cierre de una etapa atravesada por dificultades económicas , riesgo de desaparición y problemas institucionales .

El instante más esperado de la jornada se dio cuando en l a pantalla del estadio apareció el temido “-15”. Bajo la mirada de más de 30.000 hinchas , el número comenzó a desvanecerse en una cuenta regresiva que fue bajando punto por punto hasta llegar al “ 0 ”.

Sheffield Wednesday celebraó la anulación de la sanción de 15 puntos en el estadio con sus hinchas.

Primero se sintió un murmullo de sorpresa e incredulidad , y luego el estadio explotó en celebración : el equipo, que había finalizado en el último puesto del Championship tras una temporada plagada de dificultades, lograba dar vuelta la página. Minutos antes del inicio del partido, el anuncio terminó de encender el clima festivo en Hillsborough Stadium .

Para los simpatizantes, la disminución progresiva del castigo en el marcador fue mucho más que un recurso visual: se interpretó como la señal concreta de que el club volvía a tener chances de competir sin una penalización que gran parte de la hinchada consideraba injusta.

La campaña 2025-26 fue una de las más difíciles en la historia del Sheffield Wednesday, marcada por sanciones y problemas económicos.

El encuentro terminó de acompañar ese clima de optimismo: Sheffield Wednesday se impuso por 2 a 1 ante West Bromwich Albion con goles de Nathaniel Chalobah y Liam Palmer. Si bien el triunfo no modificó la definición del descenso, el equipo despidió la temporada con una victoria y con la tranquilidad de no comenzar el próximo torneo en desventaja.

Cómo se gestó la anulación de la deducción de puntos

La eliminación del castigo se concretó luego de la adquisición del club por parte de un consorcio encabezado por el empresario estadounidense David Storch. La English Football League confirmó que, con el cambio de manos, quedó sin efecto la penalización de puntos vinculada a la salida de la administración judicial por problemas de insolvencia.

De acuerdo con la normativa vigente, las instituciones que no logran saldar al menos el 25% de sus compromisos económicos pueden recibir sanciones deportivas, aunque la EFL tiene la facultad de otorgar excepciones en situaciones específicas.

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La transacción fue llevada adelante por Arise Capital Partners, con la participación de David Storch, su hijo Michael y Tom Costin, exdirigente del CD Leganés y del Le Havre AC, tras la salida de Dejphon Chansiri y antes de la intervención del regulador IFR. “Es una gran noticia para el Sheffield Wednesday y su comunidad”, expresó David Kogan en declaraciones al New York Times.

La English Football League explicó la decisión por el cambio en la administración y porque la adquisición estaba supeditada a la cancelación de la sanción. Como parte del acuerdo, el club deberá destinar 10 millones de libras a mejoras de infraestructura y respetar límites presupuestarios durante dos temporadas.

Balance de la temporada y desafíos futuros

La campaña 2025-26 resultó particularmente adversa para el Sheffield Wednesday, que comenzó la temporada con una deducción de 12 puntos por irregularidades económicas y luego sumó otra quita de 6 unidades por incumplimientos en pagos a trabajadores y al fisco británico (HMRC).

La original idea de los directivos del Sheffield Wednesday para anunciar la anulación de su sanción de 15 puntos.

Estas penalizaciones lo hundieron en el fondo de la tabla y el descenso quedó sellado en febrero, aún con 13 jornadas por disputarse, tras la derrota frente al Sheffield United.

El expropietario Dejphon Chansiri recibió una inhabilitación de tres años por parte de la English Football League. El proceso de venta atravesó varios contratiempos, incluida la retirada del grupo liderado por James Bord, hasta que David Storch retomó las conversaciones y concretó la compra por 20 millones de libras (aproximadamente 24 millones de dólares) el 11 de marzo, lo que permitió levantar la sanción impuesta al club.

La puesta en escena generó un estallido de júbilo y una renovada ilusión entre los más de 30.000 hinchas presentes en Hillsborough Stadium durante la previa del encuentro ante West Bromwich Albion.

El conjunto, que apenas consiguió dos victorias en toda la temporada y finalizó a 46 unidades del anteúltimo, afronta ahora un proceso de reconstrucción en la League One. Con la eliminación definitiva de la sanción de puntos como base, el club inicia una nueva etapa en la que el principal reto será conformar un plantel sólido y recuperar estabilidad institucional y deportiva.