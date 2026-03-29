domingo 29 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de marzo de 2026 - 08:00
Deportes.

Hincha del Everton se hace viral por lleva su tostadora a la cancha y hacerlo cábala

Tras la goleada sobre Chelsea, los hinchas piden que el electrodoméstico acompañe al equipo en todos los partidos como símbolo de buena suerte.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Everton aplastó al Chelsea en el partido y transformó la tostadora en cábala.

El Everton aplastó al Chelsea en el partido y transformó la tostadora en cábala.

Durante uno de los partidos más llamativos del pasado fin de semana en la Premier League, se produjo un momento fuera de lo común. En el triunfo del Everton sobre el Chelsea por 3-0, la atención no se centró únicamente en el terreno de juego, sino también en las tribunas. Particularmente, un hincha, Matty Byrne quien llevó una tostadora al estadio.

Lee además
Juan Migueel Silio viajó de Madrid al Mundial de Qatar. Este año, repetirá la travesía para alentar a la Selección Argentina.
Fútbol.

Tras viajar en bicicleta a Qatar repetirá su travesía por cábala para el Mundial de EE.UU
La insólita inundación que sorprendió a una cancha de pádel en Quilmes durante un partido.  
Redes sociales.

Pádel bajo el agua: una cancha de Quilmes se inundó en segundos y el video fue viral

Un fanático, una tostadora y tres goles.

El fanático sostenía en una mano la tostadora y en la otra un paquete de pan inglés. La escena, tan insólita, rápidamente fue captada por los fotógrafos y se viralizó en redes sociales.

Un hincha y su tostadora: el origen de un fenómeno

Detrás de la imagen que se volvió viral había un motivo concreto, que el propio Byrne explicó poco después en un reportaje con la BBC Total Sport. Según contó, llevar la tostadora al estadio respondía a un compromiso social: había sido invitado a una boda programada después del partido y tenía que entregar como regalo una tostadora junto con un paquete de pan inglés.

Al no poder volver a su casa luego del partido para buscar el regalo, Byrne optó por llevar consigo tanto la tostadora como el paquete de pan inglés durante todo el encuentro, priorizando asistir y disfrutar del partido de su equipo favorito contra el Chelsea.

Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve.

Su explicación no solo despejó la curiosidad sobre el origen de la escena, sino que añadió un nuevo matiz a la historia. El aficionado reconoció que, en medio del bullicio de las tribunas, el electrodoméstico pronto se transformó en un símbolo de celebración entre los hinchas.

En realidad, cada vez que el Everton anotaba un gol, la tostadora volaba por los aires, siendo atrapada y pasada entre distintos hinchas. Byrne comentó que el aparato terminó bastante “maltratado” debido a los constantes lanzamientos y al trajín que sufrió entre las manos de los fanáticos más entusiastas.

Durante la charla con BBC Total Sport, el aficionado admitió que no estaba seguro de que el electrodoméstico siguiera funcionando correctamente. Además, contó que tras el partido varios seguidores le sugirieron que en los próximos encuentros debería volver a llevar la tostadora como acompañante.

Everton 3-0 Chelsea.

Cómo la superstición se adueñó de la tribuna

En las gradas, la atmósfera se cargó con esa energía particular que caracteriza los rituales y supersticiones típicas del fútbol. Hasta los espectadores que inicialmente miraban con asombro las acciones de Byrne, terminaron celebrando su iniciativa y sumándose a la expectativa de que el “ritual” se repitiera en próximos encuentros.

Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve como cábala.

El artículo, que en un principio tenía la función de presente de boda, asumió de manera inesperada y accidental un nuevo papel: convertirse en un objeto compartido dentro de las celebraciones de los hinchas del equipo.

El impacto de Byrne y su tostadora

El episodio protagonizado por Matty Byrne y su tostadora transformó un objeto cotidiano en un símbolo compartido entre los aficionados del fútbol inglés. Que un elemento doméstico, alejado de su función habitual, se convierta en un elemento de festejo o incluso en un amuleto improvisado, refleja cómo en el mundo del fútbol cualquier situación puede convertirse en una tradición espontánea.

El partido donde el Everton aplastó a Chelsea en Liverpool

Embed

En declaraciones posteriores a BBC Total Sport, Byrne aseguró que, pese al desgaste que sufrió la tostadora durante los festejos, no descarta repetir la hazaña en futuros partidos.

La hinchada le solicitó con insistencia que mantuviera la costumbre durante el resto de la temporada, consolidando el gesto como un nuevo ritual característico de las gradas de la Premier League.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tras viajar en bicicleta a Qatar repetirá su travesía por cábala para el Mundial de EE.UU

Pádel bajo el agua: una cancha de Quilmes se inundó en segundos y el video fue viral

El Lobo busca volver a la victoria y el Polaco Menéndez apuesta por una cábala bien jujeña

La AFA respaldó la gestión de Chiqui Tapia a nueve años de su llegada

El jujeño Miguel Maza fue el más rápido en los 21K de Salta

Lo que se lee ahora
Colapinto termino 16º en Japón
Deportes.

Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Japón de Fórmula 1: cómo lo afectó el Safety Car en Suzuka

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Bolivia - Argentina  
País.

El peso argentino rinde en Bolivia: cuánto te dan hoy por $1.000 en la frontera

Choque en Salta.
País.

Terrible choque y vuelco en la Ruta 50

A qué hora llega la Virgen de Punta Corral a Tumbaya
Jujuy.

A qué hora llega la Virgen de Punta Corral a Tumbaya

Gimnasia de Jujuy ya conoce a su rival en Copa Argentina
Deportes.

Gimnasia de Jujuy ya conoce a su rival en Copa Argentina

Virgen de Punta Corral. video
Jujuy.

Miles de peregrinos ascienden a Punta Corral en una multitudinaria muestra de fe

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel