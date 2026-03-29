Hincha del Everton se hace viral por lleva su tostadora a la cancha y hacerlo cábala

El Everton aplastó al Chelsea en el partido y transformó la tostadora en cábala.

Durante uno de los partidos más llamativos del pasado fin de semana en la Premier League , se produjo un momento fuera de lo común. En el triunfo del Everton sobre el Chelsea por 3-0 , la atención no se centró únicamente en el terreno de juego, sino también en las tribunas. Particularmente, un hincha , Matty Byrne quien llevó una tostadora al estadio.

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El fanático sostenía en una mano la tostadora y en la otra un paquete de pan inglés . La escena, tan insólita, rápidamente fue captada por los fotógrafos y se viralizó en redes sociales.

Detrás de la imagen que se volvió viral había un motivo concreto , que el propio Byrne explicó poco después en un reportaje con la BBC Total Sport . Según contó, llevar la tostadora al estadio respondía a un compromiso social: había sido invitado a una boda programada después del partido y tenía que entregar como regalo una tostadora junto con un paquete de pan inglés .

Al no poder volver a su casa luego del partido para buscar el regalo , Byrne optó por llevar consigo tanto la tostadora como el paquete de pan inglés durante todo el encuentro, priorizando asistir y disfrutar del partido de su equipo favorito contra el Chelsea .

Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve.

Su explicación no solo despejó la curiosidad sobre el origen de la escena, sino que añadió un nuevo matiz a la historia. El aficionado reconoció que, en medio del bullicio de las tribunas, el electrodoméstico pronto se transformó en un símbolo de celebración entre los hinchas.

En realidad, cada vez que el Everton anotaba un gol, la tostadora volaba por los aires, siendo atrapada y pasada entre distintos hinchas. Byrne comentó que el aparato terminó bastante “maltratado” debido a los constantes lanzamientos y al trajín que sufrió entre las manos de los fanáticos más entusiastas.

Durante la charla con BBC Total Sport, el aficionado admitió que no estaba seguro de que el electrodoméstico siguiera funcionando correctamente. Además, contó que tras el partido varios seguidores le sugirieron que en los próximos encuentros debería volver a llevar la tostadora como acompañante.

Everton 3-0 Chelsea.

Cómo la superstición se adueñó de la tribuna

En las gradas, la atmósfera se cargó con esa energía particular que caracteriza los rituales y supersticiones típicas del fútbol. Hasta los espectadores que inicialmente miraban con asombro las acciones de Byrne, terminaron celebrando su iniciativa y sumándose a la expectativa de que el “ritual” se repitiera en próximos encuentros.

Un hincha del Everton fue al estadio con una tostadora, el gesto se viralizó y ahora piden que la lleve como cábala.

El artículo, que en un principio tenía la función de presente de boda, asumió de manera inesperada y accidental un nuevo papel: convertirse en un objeto compartido dentro de las celebraciones de los hinchas del equipo.

El impacto de Byrne y su tostadora

El episodio protagonizado por Matty Byrne y su tostadora transformó un objeto cotidiano en un símbolo compartido entre los aficionados del fútbol inglés. Que un elemento doméstico, alejado de su función habitual, se convierta en un elemento de festejo o incluso en un amuleto improvisado, refleja cómo en el mundo del fútbol cualquier situación puede convertirse en una tradición espontánea.

El partido donde el Everton aplastó a Chelsea en Liverpool

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En declaraciones posteriores a BBC Total Sport, Byrne aseguró que, pese al desgaste que sufrió la tostadora durante los festejos, no descarta repetir la hazaña en futuros partidos.

La hinchada le solicitó con insistencia que mantuviera la costumbre durante el resto de la temporada, consolidando el gesto como un nuevo ritual característico de las gradas de la Premier League.