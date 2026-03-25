El Lobo busca volver a la victoria y el Polaco Menéndez apuesta por una cábala bien jujeña

Luego de la derrota por 3-0 ante Tristán Suárez, Gimnasia de Jujuy se enfoca en el próximo compromiso ante Chaco For Ever, con el objetivo de revertir la imagen y volver a sumar en el torneo.

Deportes. Gimnasia de Jujuy volverá a jugar en el Estadio 23 de Agosto recién en abril

En ese contexto, durante una entrevista en Radio City , surgió una propuesta vinculada a las cábalas en el fútbol, pero con un tinte local: que Cristian “El Polaco” Menéndez utilice hojas de coca en las canilleras, en referencia a una práctica bien arraigada en la cultura jujeña.

Lejos de descartar la idea, el delantero del Lobo respondió con buena predisposición. “Estamos como para hacerlo”, expresó.

Además, hizo hincapié en la necesidad de cambiar el rumbo del equipo luego de perder en la sexta fecha de la Primera Nacional ante Tristán Suárez.

Embed - EL POLACO MENÉNDEZ PROMETIÓ UNA CÁBALA BIEN JUJEÑA

“Hay que dar vuelta la página, cambiar la imagen, y tratar de volver a confiar. Todo lo que genere confianza para mí es bienvenido, sobre todo si viene de la gente y los hinchas, así que ahí van a estar las hojitas y después hablamos si funcionó”.

Entre risas y con ilusión de cambiar la racha, El Polaco también se refirió al tema con humor y dejó en claro que la intención es que el resultado acompañe: “Esperemos estar con las mismas risas después del partido y que quede con una linda anécdota y linda cábala las hojitas de coca”. Y cerró la entrevista con una frase distendida:

Que sean solo cinco hojitas sino me van a apretar los botines. Que sean solo cinco hojitas sino me van a apretar los botines.

El análisis de la actualidad de Gimnasia de Jujuy

Además, Menéndez también aprovechó para hablar de la actualidad del Lobo, cómo afrontaron la semana de entrenamientos después de caer en Ezeiza y de qué manera se prepara el plantel dirigido por Hernán Pellerano para visitar el próximo viernes 27 de marzo a Chaco For Ever por la fecha interzonal.

Embed - Gimnasia se prepara para enfrentar a Chaco For Ever

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever por la Primera Nacional 2026

El Lobo jugará su segundo partido de visitante este viernes 27 de marzo, cuando visite por la Fecha 7 a Chaco For Ever en el Estadio Juan Alberto García. El partido se disputá a las 21.30 y aún AFA no confirmó la terna arbitral.