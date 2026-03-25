miércoles 25 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de marzo de 2026 - 13:04
Deportes.

El Lobo busca volver a la victoria y el Polaco Menéndez apuesta por una cábala bien jujeña

Tras la derrota ante Tristán Suárez, Gimnasia de Jujuy busca recuperarse y, en la previa del próximo partido, el Polaco Menéndez sorprendió al aceptar hacer una cábala bien jujeña.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Polaco Menéndez en Gimnasia de Jujuy

Polaco Menéndez en Gimnasia de Jujuy

Lee además
Estadio 23 de Agosto
Deportes.

Gimnasia de Jujuy volverá a jugar en el Estadio 23 de Agosto recién en abril
Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy perdió 3 a 0 ante Tristán Suárez

En ese contexto, durante una entrevista en Radio City, surgió una propuesta vinculada a las cábalas en el fútbol, pero con un tinte local: que Cristian “El Polaco” Menéndez utilice hojas de coca en las canilleras, en referencia a una práctica bien arraigada en la cultura jujeña.

Una cábala con identidad jujeña

Lejos de descartar la idea, el delantero del Lobo respondió con buena predisposición. “Estamos como para hacerlo”, expresó.

Además, hizo hincapié en la necesidad de cambiar el rumbo del equipo luego de perder en la sexta fecha de la Primera Nacional ante Tristán Suárez.

Embed - EL POLACO MENÉNDEZ PROMETIÓ UNA CÁBALA BIEN JUJEÑA

“Hay que dar vuelta la página, cambiar la imagen, y tratar de volver a confiar. Todo lo que genere confianza para mí es bienvenido, sobre todo si viene de la gente y los hinchas, así que ahí van a estar las hojitas y después hablamos si funcionó”.

Entre risas y con ilusión de cambiar la racha, El Polaco también se refirió al tema con humor y dejó en claro que la intención es que el resultado acompañe: “Esperemos estar con las mismas risas después del partido y que quede con una linda anécdota y linda cábala las hojitas de coca”. Y cerró la entrevista con una frase distendida:

Que sean solo cinco hojitas sino me van a apretar los botines. Que sean solo cinco hojitas sino me van a apretar los botines.

El análisis de la actualidad de Gimnasia de Jujuy

Además, Menéndez también aprovechó para hablar de la actualidad del Lobo, cómo afrontaron la semana de entrenamientos después de caer en Ezeiza y de qué manera se prepara el plantel dirigido por Hernán Pellerano para visitar el próximo viernes 27 de marzo a Chaco For Ever por la fecha interzonal.

Embed - Gimnasia se prepara para enfrentar a Chaco For Ever

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever por la Primera Nacional 2026

El Lobo jugará su segundo partido de visitante este viernes 27 de marzo, cuando visite por la Fecha 7 a Chaco For Ever en el Estadio Juan Alberto García. El partido se disputá a las 21.30 y aún AFA no confirmó la terna arbitral.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy volverá a jugar en el Estadio 23 de Agosto recién en abril

Gimnasia de Jujuy perdió 3 a 0 ante Tristán Suárez

Gimnasia premia a sus socios con viajes para alentar al Lobo en Chaco

95 años de historia: la increíble evolución del estadio de Gimnasia de Jujuy en el tiempo

Jujuy Básquet se presenta hoy en Chaco en el inicio de una gira decisiva

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet se presenta hoy en Chaco en el inicio de una gira decisiva
Deportes.

Jujuy Básquet se presenta hoy en Chaco en el inicio de una gira decisiva

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. video
24M.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: Jujuy marchó por el 24 de marzo

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil video
Mundo.

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel