Gimnasia de Jujuy volverá a jugar en el Estadio 23 de Agosto recién en abril

Estadio 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy disputó la fecha 6 de la Primera Nacional y, de acuerdo al fixture de la Zona B de la Primera Nacional, deberá esperar hasta el mes de abril para volver a presentarse como local en el Estadio 23 de Agosto.

Esto se debe a que en la próxima jornada se jugará la fecha interzonal, en la que el Lobo deberá salir nuevamente a la ruta.

Dos partidos seguidos como visitante El equipo dirigido por Hernán Pellerano afrontará dos compromisos consecutivos fuera de casa. Tras el encuentro ante Tristán Suárez en Ezeiza, el conjunto jujeño disputará la Fecha 7 también como visitante.

En esta oportunidad, enfrentará a Chaco For Ever por la fecha interzonal. El partido está programado para el viernes 27 de marzo, desde las 21:30 horas, en el Estadio Juan Alberto García.

image Cuándo vuelve al 23 de Agosto De esta manera, Gimnasia de Jujuy recién volverá a jugar ante su gente el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8 de la Primera Nacional en el estadio 23 de Agosto. Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal

Fecha 8: Patronato (L).

Fecha 9: Agropecuario (V).

Fecha 10: Almagro (L).

Fecha 11: Rafaela (V).

Fecha 12: Maipú (L).

Fecha 13: San Martín T. (V).

Fecha 14: Temperley (L).

Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16: Nueva Chicago (L).

Fecha 17: Atlanta (V).

Fecha 18: San Martín de San Juan (L) Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio, por el paro de AFA. Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte. image

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