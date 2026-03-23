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23 de marzo de 2026 - 07:17
Deportes.

Gimnasia de Jujuy volverá a jugar en el Estadio 23 de Agosto recién en abril

Después del partido de Gimnasia de Jujuy ante Tristán Suárez, el equipo de Hernán Pellerano volverá a jugar en el Estadio 23 de Agosto recién en abril. Los motivos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Esto se debe a que en la próxima jornada se jugará la fecha interzonal, en la que el Lobo deberá salir nuevamente a la ruta.

Dos partidos seguidos como visitante

El equipo dirigido por Hernán Pellerano afrontará dos compromisos consecutivos fuera de casa. Tras el encuentro ante Tristán Suárez en Ezeiza, el conjunto jujeño disputará la Fecha 7 también como visitante.

En esta oportunidad, enfrentará a Chaco For Ever por la fecha interzonal. El partido está programado para el viernes 27 de marzo, desde las 21:30 horas, en el Estadio Juan Alberto García.

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Cuándo vuelve al 23 de Agosto

De esta manera, Gimnasia de Jujuy recién volverá a jugar ante su gente el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8 de la Primera Nacional en el estadio 23 de Agosto.

Cómo sigue el fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

  • Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal
  • Fecha 8: Patronato (L).
  • Fecha 9: Agropecuario (V).
  • Fecha 10: Almagro (L).
  • Fecha 11: Rafaela (V).
  • Fecha 12: Maipú (L).
  • Fecha 13: San Martín T. (V).
  • Fecha 14: Temperley (L).
  • Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
  • Fecha 16: Nueva Chicago (L).
  • Fecha 17: Atlanta (V).
  • Fecha 18: San Martín de San Juan (L)

Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio, por el paro de AFA. Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.

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