Hinchas de Juventud Antoniana denunciaron agresiones de la Policía tucumana

Hinchas de Juventud Antoniana denunciaron violencia policial durante la previa del partido frente a Tucumán Central , disputado este domingo en el Jardín de la República. Los simpatizantes salteños difundieron videos en redes sociales en los que se observan momentos de tensión con efectivos de la Policía tucumana.

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Unos 500 simpatizantes de Centro Juventud Antoniana viajaron este domingo a Tucumán para acompañar al equipo en el encuentro ante Tucumán Central, que terminó con victoria 1 a 0 para el conjunto local .

Sin embargo, la previa del partido quedó marcada por denuncias de maltrato y violencia policial contra los hinchas salteños. A través de distintos videos publicados en redes sociales, los fanáticos del santo mostraron momentos de tensión con efectivos policiales.

Denuncian violencia policial contra hinchas de Juventud Antoniana en Tucumán Denuncian violencia policial contra hinchas de Juventud Antoniana en Tucumán

En las imágenes difundidas se observa a varios hinchas retenidos y golpeados. Según manifestaron los propios simpatizantes, algunos permanecieron demorados durante un largo tiempo y recién pudieron ingresar al estadio cuando ya se jugaba el segundo tiempo.

La situación generó malestar entre los seguidores antonianos, que cuestionaron el operativo de seguridad desplegado antes del partido y denunciaron agresiones y malos tratos por parte de los efectivos.

Qué informó la Policía sobre el operativo

La Policía desplegó este domingo un amplio operativo de control y seguridad. Durante los procedimientos, según se informó, se secuestraron armas blancas, marihuana y tres personas terminaron detenidas.

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De acuerdo con la Dirección General de Unidades Especiales, el dispositivo comenzó a las 6.30 de la mañana y se desarrolló en los destacamentos fronterizos Cabo Juan C. Vallejo y Río Tala. Participaron efectivos de distintas áreas especiales, entre ellas Operaciones Motorizadas, Caballería y Canes, Delitos Rurales y Ambientales, y personal de Drogas Peligrosas.

Secuestros y detenciones

En los controles preventivos realizados sobre los colectivos que trasladaban a los hinchas, los uniformados secuestraron cuchillos, una navaja, trinchetas, una bola de plástico y 18 gramos de marihuana fraccionada.

Luego, las fuerzas de seguridad conformaron una cápsula de custodia para acompañar la caravana hasta el estadio tucumano. El operativo incluyó doce colectivos de doble piso y ocho vehículos particulares, que llegaron al estadio alrededor de las 16.20 sin incidentes de gravedad durante el trayecto.

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Sin embargo, al momento del ingreso del público visitante, tres hombres fueron aprehendidos por efectivos de la Dirección de Operaciones Motorizadas de Tucumán, acusados de “atentado y resistencia a la autoridad”. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Seccional Segunda de la Unidad Regional Capital.

El operativo estuvo supervisado por autoridades de Unidades Especiales y jefes de distintas divisiones policiales. Desde sectores vinculados al procedimiento expresaron preocupación por los reiterados episodios de violencia y por el secuestro de elementos peligrosos en los traslados de barras e hinchas, especialmente en los controles realizados sobre Rosario de la Frontera.