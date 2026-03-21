Gimnasia de Jujuy perdió 3 a 0 ante Tristán Suárez

El equipo dirigido por Hernán Pellerano llegaba con confianza tras vencer a Colegiales y sumar tres triunfos en cuatro presentaciones, pero no pudo sostener su buen momento.
El local abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo con gol de Jonathan Berón. En el complemento, Tristán Suárez amplió la ventaja a los 37 minutos con un penal convertido por Maximiliano Álvarez.
Sobre el cierre del partido, a los 43 minutos, Maximiliano Luayza también marcó desde el punto penal para sellar el 3 a 0 definitivo.
La situación se complicó aún más para Gimnasia cuando a los 42 minutos del segundo tiempo Nicolás Dematei fue expulsado con roja directa, dejando al equipo con diez jugadores en los minutos finales.
Con este resultado, el Lobo corta su racha positiva y deberá reponerse rápidamente en la próxima fecha para no perder terreno en el campeonato.