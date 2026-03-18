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18 de marzo de 2026 - 19:03
Deportes.

95 años de Gimnasia de Jujuy: "Es una institución que está firme y fuerte"

Lo dijo el presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, que hoy celebra los 95 años de vida. Hizo un balance de la actualidad y hablo de los proyectos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy celebra este miércoles 95 años de vida. Walter Morales, presidente de Gimnasia, dijo que la situación del club es “estable, una situación similar a la de todos los clubes que participan en el torneo a nivel nacional”.

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Indicó que en el marco de “una situación económica compleja en el país que repercute en todos los clubes, nuestra situación está bastante estable. Tenemos los problemas normales financieros que tiene cualquier institución en esta época”.

La situación financiera de Gimnasia de Jujuy

Marcó que económicamenteestamos realmente muy bien, pero con lo difícil que es mantener un equipo en Primera Nacional”, y destacó que “creo que es una institución que está firme, que está fuerte, que año tras año se viene fortaleciendo”.

Creo que desde su creación hasta la fecha está siempre en constante crecimiento, si bien hubo épocas en las cuales ha habido vaivenes económicos muy fuertes en Gimnasia, pero ahora el club está firme, está estable”, señaló.

Gimnasia celebra 95 años
Gimnasia celebra 95 años

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Contento y a seguir trabajando para el crecimiento de Gimnasia”, indicó Morales y anticipó que pronto seguirán las obras, como un nuevo gimnasio “para brindarle un beneficio más a la comunidad y fundamentalmente al socio”.

Los proyectos del 2026

En medio de la celebración que se hizo este miércoles en el predio de Papel NOA en Río Blanco, Morales dijo que se preparan para el festejo del centenario con objetivos claros. “Tratando de reunir a todas las disciplinas y a todos los chicos que practican deporte en Gimnasia en este predio tan lindo”.

“Es el sueño nuestro. El anhelo es que todos los chicos puedan estar en un solo predio. Venimos hace varios años diseminados en varios lugares y la idea es tratar de meter a todas las disciplinas en un solo predio”, anticipó el titular de la institución de Luján.

Gimnasia celebra 95 años
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“La escuelita de fútbol funciona acá, el rugby funciona acá, el fútbol femenino acá y estamos tratando de que el resto de las divisiones inferiores vengan acá también”, y dijo que “tenemos espacio también para atrás para hacer una cancha de hockey”.

Dijo que el sueño del predio propio está para más adelante. “Tenemos nuestro terreno en Los Perales, pero hay que hacer una inversión hídrica y es bastante complejo, por eso estamos trabajando ya en un predio común”, dijo sobre el trabajo en Río Blanco.

Sus recuerdos futbolísticos

Para cerrar, recordó que el gol más gritado fue “el del domingo, el de Molina, lo hemos gritado todos”, pero recordó que “el gol de Franco en la cancha de Huracán, el gol de Franco Sosa, es el que más grité. Fue inolvidable”, cerró.

Historia del Lobo

El 15 de enero de 1928 un grupo de jóvenes deportistas se reunió para crear una entidad sin fines de lucro, de fútbol, la cual fue llamada Club Deportivo 23 de Agosto. Años después y tras una reorganización del club y bajo la presidencia de Tomás Yufra, se decidió cambiar el nombre a Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

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